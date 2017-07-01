بعد غياب 4 سنوات …..ملحم زين يطلق ألبومه الجديد “الجرح اللي بعدو”

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أطلق الفنان ملحم زين أحدث البوماته، بعد أربع سنوات على إطلاق آخر ألبوماته، والألبوم الجديد يحمل عنوان “الجرح اللي بعدو”، وهو من إنتاج “بلاتينوم ريكوردز للإنتاج والتوزيع الغنائي”.

يضم الألبوم الجديد 12 أغنية تتنوع بين النمط الكلاسيكي والبوب والفلكلور التراثي اللبناني القديم، ومنها أغنية الدلعونة الشهيرة ولكن بأسلوب متجدد.

وتعاون ملحم زين في هذا الألبوم مع عدد من أشهر الملحنين والشعراء، مثل القيصر كاظم الساهر في أغنية العدل يا حبيبتي ووزعها الموسيقار ميشال فاضل، بالإضافة إلى بلال الزين ومنير أبو عساف وغيرهم. كما تحمل إحدى أغنيات الألبوم توقيع الموسيقار الراحل ملحم بركات بعنوان “قلبي الجهلان”.

وتعليقاً على ذلك، قال تيمور مرمرشي، مدير عام شركة بلاتينوم ريكوردز: “نشعر بسعادة بالغة لإطلاق ألبوم الفنان ملحم زين مع بلاتينوم ريكوردز. وتمَّ التحضير لهذا الألبوم لأكثر من عام، مع اختيار دقيق من بين العشرات من الأغنيات. وقد كانت جلسة تصوير الألبوم ناجحة جداً، حيث ظهر ملحم زين بإطلالة أكثر أناقة وجاذبية، وكان ذلك خلال فيديو كليب أغنية الجرح اللي بعدو”.

فقد قام الفنان ملحم زين بتصوير أغنية “الجرح اللي بعدو” التي تحمل عنوان الألبوم، تحت إدارة المخرج المتميز سعيد الماروق في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم تصوير أغنية جديدة لاحقاً من الألبوم الذي يُعد الأول له بعد انضمامه إلى شركة بلاتينيوم ريكوردز.

تم إطلاق الألبوم عبر المتاجر الالكترونية في 27 يونيو 2017، في حين سيتم إطلاقه في الأسواق في 6 يوليو 2017.