ملحم زين سعيد بقدوم “حسين”

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رزق الفنان اللبناني ملحم زين بمولود جديد بهي الطلعة، اختار له من الأسماء حسين، ويعد الإبن الثالث للمطرب الموهوب من زوجته “تماني” التي أنجب منها ولداً وبنتاً.

أعلن المطرب ملحم زين عن هذا الخبر السار، من خلال نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “أنستغرام” الصورة الأولى للمولود بعد ساعات قليلة فقط من خروجه للحياة، وأرفق الصورة بتعليق مفعم بالفرحة العارمة والشكر لله: “..اللهم اجعله من الصالحين الحمد لله على هذه النعمة، أهلاً وسهلاً حسين..”.

وكانت زوجة ملحم زين، قد نقلت قبل موعد وضع حملها الذي كان متوقعاً إلى المستشفى، حيث سرب خبر مفاده، أنها تعاني من نقص في البروتين والفيتامين، وقد كانت التقديرات الطبية تتوقع قدوم المولود خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، لكن مشيئة الله أرادت أن يرى النور قبل انتهاء السنة الجارية بأيام قليلة.

الجدير بالإشارة فإن ملحم زين اقترن من تماني علي سالم البيض سنة 2008 وأنجب منها ولدان، وهما “علي” و”فاطمة”، ومن المقرر أن يحي الفنان حفلين في رأس السنة الميلادية في لبنان، يعتبر ملحم زين، مطرب لبناني ذو موهبة كبيرة، سمحت له بالبروز على الساحة الفنية، منذ أن كان عمره سبع سنوات، و في عمر الحادية عشر غنى في مهرجان مدرسي واحتل الصدارة في مسابقة ضمت أصوات جميع المدارس اللبنانية، وذلك ما شجعه ليشارك في برامج اكتشاف المواهب حيث أدى أغاني كبار المطربين مثل ناظم الغزالي ومحمد عبده، ثم أطل من خلال مشاركته في برنامج “سوبر ستار” واستطاع بصوته القوي والأصيل أن يأسر القلوب ويخطف الإعجاب ومن تلك المحطة انطلق الفنان في مساره الفني الاحترافي وبدأت شهرته تكبر وتنتشر في كل بلدان الوطن العربي.