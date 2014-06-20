وسائل رائعة تفيدك في تقوية ذاكرتك

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نتعرّض جميعنا وبشكل يومي إلى شعورنا بنسيان أمور مهمّة، أو نسياننا لفعل أمر معيّن، ولقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن المطالعة من شأنها أن تقوّي القدرة التحليليّة للإنسان، كذلك القراءة وعدم تحديد آخر صفحة تمّت قراءتها بعلامة، وإنما يجب محاولة تذكرها، وحفظ بيت شعر صغير بالليل قبل النوم، ومحاولة تذكّره عند الاستيقاظ، أو دراسة لغة أجنبيّة، كما أن ممارسة ألعاب الذاكرة والمنتشرة بكثرة في الصحف أو المجلات كلعبة الكلمات المتقاطعة أو السودوكو وغيرها، فهذه كلها وسائل مفيدةمن شأنها تنشيط الذاكرة وتقويتها، ولكن هناك وسائل أخرى تقوي الذاكرة وينصح بها الخبراء لذلك مثل

تعلّم العزف على آلة موسيقية.

الاختلاط مع المجتمع:

إنّ التفاعل الاجتماعي يساعد على التخلّص من الاكتئاب والتوتّر وكلاهما سبب في فقدان الذاكرة، فيجب أن تقضي وقتاً أكثر مع العائلة والأصدقاء. فالتفاعل هو جزء من حياتنا وكلّما ازدادت علاقاتنا مع الأصدقاء بقيت ذاكرتنا نشطة ومستحضرة كلّ شيء، يمكنك التفاعل معهم على الفيسبوك إن لم تكن تستطيع رؤيتهم أو زيارتهم.

التنظيم:

احمل معك دفترك الخاصّ لتدوين الملاحظات التي تريد إنجازها خلال اليوم أو الأيام المقبلة، وإذا لم تستطع ذلك كرّر في عقلك ما تريد فعله، وبإمكانك أن تخصّص مكاناً معيّناً للمفاتيح والمحفظة والأشياء التي قد تنسى مكانها دائماً.

التركيز:

حاول ألّا تفعل أشياءاً كثيرة خلال النهار أو في وقت واحد، وقم بالتركيز على أهمّ المعلومات وبإمكانك أن تردّدها على لحن أغنيتك المفضّلة، وحاول أن تضع مهمّات يوميّة مع بداية كلّ صباح، ووزّع يومك وقسّم المهمّات على عدد الساعات واستعن بتحديد وقت معيّن لكلّ مهمّة حتّى لا تخلط الأمور ببعضها، فذلك يساعدك على التركيز والإنجاز، فعنصر التركيز بشكل عام يساعد على استحضار المعلومات بشكل أسرع كما يساعد على تقوية الذاكرة.

اتّباع نظام غذائيّ صحي:

تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، واختر مصادر البروتين قليلة الدسم مثل: الأسماك وتناول كميّات وفيرة من الماء.

ممارسة النشاط البدني خلال الروتين اليومي:

فهو يزيد من نسبة تدفّق الدم إلى الجسم وخاصّة الدماغ، ممّا يساعد على تنشيط الذاكرة، لذلك اعمل على تخصيص 20 دقيقة على الأقل من روتينك اليومي لممارسة التمارين الرياضية.

إدارة الأمراض المزمنة:

إياك وإهمال توصيات الطبيب لك في حال كان لديك مرض مزمن مثل: السكري، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، بالإضافة لذلك تأكد من الطبيب اذا ما كانت الأدوية التي تتناولها تؤثّر على الذاكرة أم لا.