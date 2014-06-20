منة شلبي تتوج بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان “مالمو”

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فضيلة بودريش

توجت الفنانة المصرية منة شلبي بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان “مالمو” للسينما العربية الذي نظمت فعالياته بالسويد، بعد إبداعها وتألقها في تقمص الدور الذي أسند إليها في فيلم “نوارة”.

تأكد الخبر من طرف الشركة المنتجة للفيلم، حيث أصدرت بيانا أفاد أن منة شلبي فازت بجائزة أحسن ممثلة، بفضل دورها في فيلم “نوارة”، علما أن نفس الفيلم افتك جائزة أفضل سيناريو، في مهرجان “مالمو” للسينما العربية في دورته السادسة التي تحتضنها السويد.

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة المهرجان على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، صور التتويج بالجوائز وأجواء الفرحة، وكانت المخرجة هالة خليل قد حضرت حفل التتويج وتسلمت جائزتي الفيلم، لأن منة شلبي تعذر عليها حضور المهرجان، نظرا لأجندتها المكثفة والمرتبطة بأعمال فنية في مصر.

الجدير بالاشارة فإن فيلم “نوارة” الذي تألق كثيرا، من تأليف وإخراج المبدعة هالة خليل، وشارك منة شلبي في البطولة كوكبة من نجوم الفن في مصر، نذكر منهم محمود حميدة و أحمد راتب و أمير صلاح الدين و شيرين رضا و رحمة حسن، إلى جانب رجاء حسين..

وبالموازاة مع ذلك تحصل فيلم “حار جاف صيفا” بدوره، على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، حيث شارك هذا الفيلم رسميا في مهرجان “مالمو” المقام بالسويد، وشارك في بطولته كل من ناهد السباعي ومحمد فريد ودنيا ماهر ومحمد عبد العظيم وما إلى غير ذلك من الممثلين، ومن تأليف وإخراج شريف البنداري. وكانت النجمة المصرية الموهوبة منة شلبي قد اعتذرت عن عدم مشاركتها في فيلم “أهل العيب” الذي رشحت له، وأسندت مبدئيا أدوار البطولة فيه إلى كل من أسر ياسين وسوسن بدر.

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