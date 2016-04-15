في معرض سيال الشرق الأوسط 2016…جوائز “ميركوري” تكرم الرواد في قطاع تموين الطائرات

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جرى تكريم القادة في قطاع تموين رحلات الطيران ضمن حفل توزيع جوائز “ميركوري” السنوية بدورتها الخامسة والثلاثين وذلك ضمن فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط 2016 بحضور نخبة من المتخصصين وكبار الموردين في قطاع تموين قطاع السفر العالمي.

وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على أفضل وأبرز الرواد في قطاع تزويد وجبات الطعام على متن الطائرات، وتشمل مجموعة متنوعة من الفئات وهي: وجبات شركات الطيران والخدمات والأغذية والمشروبات على متن الطائرات والمعدات. وجرى إغلاق باب الترشح للفوز بالجوائز في 25 نوفمبر الماضي، وتم الإعلان عن الفائزين الليلة الماضية في الحفل الذي استضافه فندق شانغريلا قرية البري في أبوظبي.

وشملت قائمة الفائزين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية وخطوط كانتاس الجوية بالإضافة إلى “كافيه دي أرتيسان” و”إيه بي كلايبيدوس” و”سناك” و”مونتي يبكهاوس”.

وبهذه المناسبة قالت جوان كوك، مدير عام سيال الشرق الأوسط: “تعتبر جوائز ’ميركوري‘ من أهم الجوائز العالمية في مجال تموين خدمات السفر وتكريم أفضل الإنجازات في مجال تموين الطائرات.

وقد أعجبت لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء المستقلين بالمنتجات المبتكرة والخطوات المميزة التي تبذلها الشركات في هذا القطاع التنافسي للغاية.”

وتعتبر جوائز “ميركوري” من أهم الفعاليات ضمن معرض سيال الشرق الأوسط الذي تنعقد فعالياته برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يذكر أن فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط 2016 تنظم تحت إشراف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشريك الاستراتيجي؛ بالإضافة إلى غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة كراع مضيف، وضمن مهرجان أبوظبي للمأكولات.

وتشمل قائمة الشركاء كلاً من الظاهرة القابضة كراع رئيسي، وشركة جنان للاستثمار كراع ماسي، والإمارات للصناعات الغذائية كراع ذهبي، ومجموعة أعمال الإمارات وشركة الروابي كراعيين فضيين، وشركة أغذية وشركة مواسم كراعيين برونزيين، ومجموعة لولو كشريك التجزئة، والاتحاد للطيران كناقل رسمي، بالإضافة إلى رابطة طهاة الإمارات والرابطة العالمية لجمعيات الطهاة كشريكَي الطهي.

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