خبيرة تجميل النجمات العربيات ميرنا يونس تمثل الجمال في “كان”

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خبيرة التجميل العربية، ميرنا يونس، توجهت إلى مهرجان “كان” لتمثل عالم الجمال والتجميل العربي في واحد من أكبر المحافل الدولية لتصبح الأولى عربياً تصل إلى هذا المكان الرفيع.

يونس كانت هناك تمثل عالم التجميل العربي واصفةً الحدث بالأكبر، فقالت:” تلقينا دعوة لنكون في المهرجان من قبل دار المجوهرات شوبارد، حيث يتواجد أكبر نجوم العالم في هذا المحفل ومن عوالم الجمال والتجميل والمجوهرات على حد سواء”.

وكشفت عن دعوة تلقتها وستلبيها لتكون في مهرجان كارولينا هيريرا بباريس في وقت لاحق.

وتحدثت عن الفعالية فأكدت أن وصف ما كان هناك ليس بالأمر السهل، معبرة عن سعادتها في اللقاء بنجوم عالميين من كافة أصقاع أوروبا وأمريكا.

وكشفت في الوقت نفسه عن حضور نجمات عربيات في المحفل الأوروبي التقتهم هناك مثل هيفاء وهبي ولطيفة التونسية والتركية هيام التي وعدتها بأن تزورها في دبي قريباً.

ووصلت ميرنا إلى مكانة كبيرة حتى بات مركزها مقصداً لكل النجمات العربيات معبرة عن ذلك بالقول:”هم أحبوا لاسيرين وما نقدمه فيه، لذا باتت أي نجمة تزور دبي، تقصدنا، وهذا ما يشجعني على العمل أكثر”.

وعن مشاريع مقبلة أكدت ميرنا يونس أنها، في وقت قريب، ستطلق مفاجأة كبيرة لم تشأ الكشف عن أي شيء متعلق بها مفضلة ترك كل شيء إلى وقته على حد تعبيرها.

وكشفت عن مركزها الجديد في الفورسيزن أوتيل في الجميرة الذي تعمل عليه حالياً في دبي. لافتة إلى أنَّ ما تقدمه اليوم يقترب من أجواء أوروبا،لكن يتلاءم مع المرأة العربية، وهو ما سيُحدث مفاجأة والموعد في سبتمبر المقبل.