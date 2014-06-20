ميرفت أمين تقع ضحية نصب واحتيال

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يتردد أن الممثلة المصرية القديرة ميرفت أمين، تعرضت إلى عملية نصب واحتيال وصفت بالكبيرة، وجاء ذلك قبل التأهب لطرح فيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان “ممنوع الإقتراب أو التصوير”.

نقلت مصادر إعلامية خبر مفاده أن النجمة ميرفت أمين، لم تتقاض أجرها كاملاً عن دور البطولة، الذي أدته في فيلم “ممنوع الاقتراب والتصوير” إلى غاية اليوم، بل أن الأمور تطورت حيث دخلت الفنانة في خلاف محتدم مع الجهة المنتجة للفيلم، ولا يقتصر عدم تقاضي ميرفت لأجرها كاملاً عليها وحدها، بل أن العديد من أبطال هذا العمل الفني مازالوا لم يقبضوا أجورهم كاملة، ونذكر

من بينهم الفنانة يسرا اللوزي والفنان بيومي فؤاد وإيمان السيد وطارق الأبياري..

وقد تطور وتوسع الخلاف، مما دفع بنقيب الفنانيين الممثل أشرف زكي إلى التدخل والدخول في التفاوض مع الشركة المنتجة، حتى تدفع أجور الفنانيين كاملة دون نقصان بشكل ودي ودون اللجوء إلى القانون.

يذكر أن فيلم “ممنوع الإقتراب أو التصوير”، ألف قصته وأخرجه روماني سعد، والمنتج الفني كان أحمد السيد، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم والفنانين نذكر من بينهم، ميرفت أمين و يسرا اللوزى وبيومى فؤاد ورانيا يوسف ومحمد مهران و نور قدرى و طارق الإبيارى و إيمان السيد وإلى جانب كل من ياسر الطوبجى و رشا الخطيب و زكى فطين عبدالوهاب، وكلهم يوجدون في وضع لا يحسدون عليه، حيث قدموا أدوارهم الفنية في فيلم ولم يتقاضوا أجورهم عليه، بالرغم من أن الفيلم سوف يطرح قريباً للعرض على دور السينما في مصر.