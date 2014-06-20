“ممنوع الاقتراب أو التصوير” لميرفت أمين ويسرا اللوزي

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تخوض النجمة الكبيرة ميرفت أمين مغامرة سينمائية كوميدية جديدة برفقة النجمة الشابة يسرا اللوزي من خلال فيلمهما “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، وتسربت أخبار مفادها أن قصة وأحداث الفيلم مثيرة ولا تخلو من التشويق، وتقدم في قالب كوميدي، وقد أعطت النجمتان موافقة سريعة على التمثيل في الفيلم، بل وقدمتا الثناء الكبير عليه ،ومن المتوقع أن يحقق الفيلم النجاح في دور العرض السينمائي.

أكد بيان إعلامي صادر عن الشركة المنتجة للفيلم أن الممثلتين، الفنانة القديرة ميرفت أمين والممثلة الشابة المتألقة يسرا اللوزي، قد تعاقدتا بشكل رسمي لتقمص أدوار البطولة، في فيلم سينمائي جديد ذا طابع اجتماعي، يحمل عنوان “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، علماً أنه من إنتاج مجموعة “ميامي” للإنتاج السينمائي، وكتب قصة السيناريو وسيخرجه روماني سعد، ويشارك في أدوار البطولة من الممثلين الرجال بيومي فؤاد و محمد مهران، إلى جانب العديد من الوجوه الصاعدة والجديدة من الممثلين الشباب.

وكانت الممثلة القديرة ميرفت أمين قد أبدت إعجابها الكبير بنص الفيلم وكذلك دورها الذي سوف تتقمصه، حيث لم تخف ذلك بقولها: “أحرص باستمرار على التدقيق في اختياراتي الفنية، ولدى اطلاعي على تفاصيل دوري في الفيلم، تحمست للمشاركة وتقمص الدور دون تردد” فقد أعجبتني الحبكة الفنية في الفيلم وبراعة نسج الشخصيات متوقعة أن ينجح هذا الفيلم لدى طرحه في دور العرض السينمائي.

من جهتها وصفت الممثلة المتألقة يسرا اللوزي دورها الذي ستؤديه في هذا الفيلم الجديد من أحسن الأدوار التي قدمتها على الإطلاق منذ بداية مسيرتها الفنية، ولم تتردد بدورها في قبول عرض المشاركة فيه ولو للحظة واحدة، حيث توقعت بدورها النجاح لهذا الفيلم، الذي يعالج البعد الاجتماعي بطريقة جديدة ومتميزة.