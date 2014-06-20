فيديو رقص مريم أوزيرلي مع ابنتها وكلبها يحقق مشاهدة عالية

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نشرت الفنانة التركية مريم أوزيرلي والمعروفة بالعالم العربي باسم “السلطانة هويام” عبر صفحتها الخاصة على “أنستجرام” فيديو ظهرت فيه على طبيعتها في وصلة رقص عفوية تجمعها بابنتها لارا وكلبها.

وعكست ضحكات مريم وابنتها لارا مدى استمتاعهما بوقتهما، كما أثارت رقصتهما إعجاب المتابعين الذين توالوا بالتعليقات ونشر الفيديو.

ويظهر أن الفنانة التركية مريم أوزيرلي تحاول قضاء وقت وتعويض ابنتها لارا عن انشغالها بتصوير أعمالها الفنية والإعلانية، بالإضافة لعملها الخاص في عالم التجميل.

الجدير بالذكر أن مريم أوزيرلي تعيش حالة من النشاط الفني، حيث يُعرض لها حالياً مسلسل “قطاع الطرق لن يحكموا بلدان العالم”، كما أنها تصور فيلم جديد بعنوان “الطرف الآخر”.