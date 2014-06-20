السلطانة”هيام”في دبي لمشاهدة “حريم السلطان”

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حلقت مؤخرا النجمة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة عربيا باسم “السلطانة هيام”، برفقة الممثل التركي بوراك أوزجيفت، المعروف باسم “بالي بيك” متوجهة إلى دبي، من أجل حضور معرض “حريم السلطان”، المنظم لأول مرة في دولة عربية، علما أنه ينقل تفاصيل القصر، الذي صورت فيه مشاهد مسلسل “حريم السلطان”، وهو العمل الفني الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا والوطن العربي.

نشر الممثلان التركيان مريم أوزرلي و بوراك أوزجيفت، عبر حسابهما على مواقع التواصل الاجتماعي بعض التفاصيل والأخبار عن رحلة دبي، واستقبال المعجبين لهم هناك، وقيامهما بمشاهدة معرض حريم السلطان والذي يعكس تفاصيل القصر الذي تم تصوير فيه مسلسل “حريم السلطان”، والذي يشتمل أيضا على نماذج من التماثيل الشمعية، لبعض الشخصيات الرئيسية في المسلسل بألبستهم واكسسواراتهم وحليهم، والتي جذبت كثيرا المشاهدين بل وسحرتهم.

والجدير بالإشارة فإن أبطال المسلسل ومنتج العمل حظوا باستقبال كبير ، وما زاد الأجواء دفئا ، عشاق المسلسل الذين لم يفوتوا الفرصة كونهم حرصوا على التواجد، لاستقبال نجوم مسلسل “حريم السلطان”، حيث خطف الممثل بوراك الإعجاب، وخاصة من الفتيات ، اللائي لم يترددن في التقاط الصور معه، وبدوره استعمل النجم بوراك كاميرا هاتفه للاحتفاظ بالعديد من الصور ليوثق ذكرياته في دبي، من جهتها تحدثت النجمة مريم أوزلي أو السلطانة هيام، عن قيامها بزيارة مدينة أبو ظبي، ونشرت في حسابها على موقع “أنستغرام” صورة ترتدي فيها الحجاب.

يذكر أن مسلسل “حريم السلطان” عرض الجزء الأول منه لأول مرة في تركيا عام 2011، وحقق نجاحا ساحقا، جعله يستمر لمدة أربع مواسم كاملة، محتلا الصدارة في مستوى المشاهدة العالية، وحقق ذات النجاح على المستوى العربي

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