السعودية: ثاني محطات جولة مريم أوزرلي في منطقة الخليج العربي

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تقوم النجمة مريم أوزرلي (أو الممثلة التركية الألمانية المعروفة بشدة من خلال دور السلطانة هُيام في مسلسل حريم السلطان أو Muhteşem Yüzyıl الذي لاقى ضجة وانتشاراً كبيراً في العالم العربي خاصة) حالياً بجولة في منطقة الخليج العربي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

البداية كانت إماراتية في أبوظبي حيث كانت لها ارتباطات تجارية خاصة بمجال العناية بالجمال في ترايانو في ياس مول بالعاصمة الإماراتية ومحلات وجوه أطلقت من خلالها طقماً يحمل اسمها للعناية بالجمال تم تطويره مع مصنعين من ألمانيا وإيطاليا.

مريم شاركت متابعيها ومعجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من زيارتها لمتجر ترايانو حيث ارتدت فستاناً أبيض قصيراً ووضعت ماكياجاً رقيقاً.

وفي دبي اصطحبت “السلطانة” مريم والدتها وشقيقها وابنتها لارا معها لقضاء يوم عائلي ممتع في منتجع أطلانطس النخلة. ومن خلال الزيارة شاركت مريم متابعيها بصور تخص تواجدها مع الأسرة في المنتجع ظهرت فيها مع أمها وابنتها، كما ظهرت أيضاً في صورة تلهو فيها مع أحد الدلافين.

وبعد انتهاء زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة توجهت النجمة التركية الجميلة إلى المملكة العربية السعودية في إطار الارتباط التجاري الخاص بالترويج لمستحضرات التجميل التي تحمل اسمها. وقد شاركت مريم محبيها ومعجبيها ومتابعيها بصور ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب خلال تواجدها الأول على الإطلاق في السعودية والذي كان من المنتظر أن يستمر لثلاثة أيام.

وبحسب تقارير إعلامية فإن المحطة القادمة للسلطانة هيام ستكون في العاصمة القطرية الدوحة من خلال نفس الارتباط التجاري.