السلطانة مريم أوزلي”هُيام” فراشة ذهبية

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بجمال أخاذ وتواجد مميز بعمل فني لاقى ضجة وانتشاراً كبيراً في العالم العربي خاصة باتت مريم أوزرلي أو الممثلة التركية الألمانية التي جسدت دور السلطانة هُيام في مسلسل حريم السلطان أو Muhteşem Yüzyıl تحظى بشهرة غير عادية وتهافت من المعجبين والمهتمين على معرفة آخر أخبارها.

ولدت مريم ساره أوزرلي لأب تركي وأم ألمانية في كاسل بألمانيا في 12 أغسطس 1983 وترعرعت هناك وهي عارضة وممثلة تحمل الجنسيتين التركية والألمانية.

عرفت العارضة أوزرلي طريق الشهرة من خلال لعب دور السلطانة هُيام في المسلسل التركي حريم السلطان أو Muhteşem Yüzyıl (2011 – 2013) وهو الدور الذي لاقت عنه إشادة من النقاد وفازت عنه بكثير من الجوائز والتكريمات بما في ذلك جائزة من جوائز الفراشة الذهبية.

كانت بداية أوزرلي التمثيلية من خلال أداء أدوار صغيرة في إنتاجات ألمانية ثم ظهرت بشكل صغير أيضاً في مسلسلي Notruf Hafenkante وEin Fall für zwei التليفزيونيين عام 2010 ، كما عُرفت أيضاً من خلال أدوار في السينما الألمانية بأفلام مثل Journey of No Return و Jetzt aber Ballett وكلاهما من إنتاج عام 2010، وفي نهاية نفس العام اختيرت من قبل الممثلة والمنتجة التركية ميرال أوكاي لتقوم بأول بطولة لها كممثلة من خلال مسلسل حريم السلطان Muhteşem Yüzyıl.

وبالإضافة إلى عملها كممثلة فقد ظهرت مريم أوزرلي في كثير من الأفلام الإعلانية وهي وجه إعلاني للعديد من الماركات. وفي عام 2012 اختارتها GQ Turkey لتنال لقب امرأة العام.

ومن خلال إقامتها في كل من برلين واسطنبول فهي ملمة جيداً بالثقافتين الألمانية والتركية وتتحدث الألمانية والتركية والانجليزية بطلاقة. مريم لها أخان وأخت أكبر منها تعمل في عزف موسيقى الجاز.

وعلى الصعيد الشخصي كانت مريم قد ارتبطت بجان أتيش الذي أعلنت انفصالها عنه وهي حامل لتنجب بعدها ابنتها لارا جيمينه في 10 فبراير عام 2014.

ومن أحدث أعمال مريم أوزرلي: في السينما دور ماريا في فيلم Annemin Yarası المنتج عام 2016 ودور رئيسي في العمل القادم Öteki Taraf، وفي التلفاز بعد حريم السلطان لعبت مريم دور سيلين في مسلسل Gecenin Kraliçesi عام 2016 ثم دور سوزي الثانوي في مسلسل Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz من 2016 حتى الآن.

ومن آخر أخبار مريم أوزرلي التي تناقلتها وسائل الإعلام أنها نشرت على الشبكة العنكبوتية صورة من جلسة تصوير تجلس فيها داخل بانيو ما جعل البعض يقارن بينها وبين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في ذلك.

كما نشرت صورة قديمة بدون ماكياج على إنستجرام أثارت الانتقادات؛ كذلك شاركت النجمة مريم أوزرلي متابعيها على إنستجرام مقطع فيديو تعزف فيه على البيانو؛ وقيل أن النجمة ستتواجد في أبوظبي في 16 مارس من خلال ارتباط بمتاجر شهيرة لإطلاق طقم للعناية بالجمال وإن ذلك سيكون بمثابة جولة إقليمية لها ستشمل دبي والسعودية والدوحة.

واحتفلت أوزرلي بعيد الميلاد الثالث لابنتها لارا؛ وتم نشر صورة لأوزرلي مع قائدي طائرة في رحلة لها من اسطنبول إلى برلين ما تسبب لهما في مشكلة مع الشركة التي يعملان فيها لأنهما خالفا القانون الذي يمنع أي شخص لا ينتمي لطاقم الرحلة من دخول كابينة القيادة.