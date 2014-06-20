ترامب يصف ميريل ستريب بالممثلة الفاشلة!

شارك

استغلت الممثلة العالمية ميريل ستريب مناسبة حفل جوائز جولدن جلوب لتهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد.

فقد سبق وأن هاجمته في مناسبات كثيرة منذ إعلان فوزه بالرئاسة على حساب منافسته هيلاري كلينتون، ومن المعروف عن ستريب أنها كانت من أكثر الداعمين للمرشحة هيلاري كلينتون.

وخلال تسلمها للجائزة بحفل جولدن جلوب يوم الأحد الماضي وبدون مناسبة شنت ستريب هجوماً على دونالد ترامب عندما قالت “إن أكثر المواقف الصادمة عندما يقوم شخص سعى إلى أكثر المقاعد إحتراما بالتهكم على صحفي معاق” منوهة بذلك إلى حادثة وقعت عام 2015، عندما أزاح ترامب بذراعيه أحد الصحفيين وقلد نبرة صوته خلال المؤتمر الصحفي.

هذا الصحفي يعاني من إعاقة حركية ويعمل في جريدة ” نيويورك تايمز”. وبهذه المناسبة قام ترامب بالرد على هجوم ستريب عليه من خلال حسابه على تويتر مرتين منفصلتين.

ففي المرة الأولى غرد قائلا” أمثال ستريب يعتقدون أنني سخرت من الصحفي وكأنهم يقرأون أفكاري.

“ويبدو أنه أراد أن يرد إليها الإساءة في التغريدة الثانية حيث قال” ميريل ستريب واحدة من أكثر الممثلات المبالغ في تقديرهن في هوليوود….. هي لا تعرفني ولكنها هاجمتني في جولدن جلوب”