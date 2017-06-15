ميسي يرتدي حذاء “أديداس” الجديد

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أطلقت “أديداس” حذاء Nemeziz، المخصص لكرة القدم، والمصمم بخفة كبيرة ليكون أكثر مرونة بقدم اللاعبين.

وصمم كل عنصر من Nemeziz ليناسب اللاعبين الذين يعتمدون على خفة الحركة. ولكي يكون هؤلاء اللاعبين في أفضل حالاتهم فهم بحاجة إلى الأحذية التي توفر الأمان والدعم والقدرة على التكيف.

وقد تم إدخال العديد من مميزات التصميم لضمان ذروة الأداء في هذه المجالات. فنجد AGILITYBANDAGE الفريد مزود بتقنية TORSIONTAPES الثورية للحفاظ على القدم في وضعها المناسب، في حين أنَّ الطوق مزدوج القفل يؤمن الكاحل في مكانه لتمكين التغيير السريع في الاتجاه.

يتميز نعل TORSIONFRAME ببناء خفيف الوزن ويوفر الدعم الديناميكي للدفع. وهو سمة رئيسية للحركة الرشيقة. ويوفر هيكل الغزل المتشابك AGILITYKNIT 2.0 الجديد لمسة ناعمة مباشرة وشعور بخفة الوزن قابل للتكيف.

ولضمان حصول اللاعبين على نفس المستوى من خفة الحركة في أي وضع، يوجد حذاء Nemeziz أيضاً بإصدارات لكل من الصالات والشارع. من خلال تقديم نفس تقنيات TORSIONTAPES وAGILITYKNIT 2.0 للحذاء على أرض الملعب، وسيتم منح اللاعبين نفس الأدوات لدعم خفة الحركة في الصالات وفي الشارع.

وقال ليونيل ميسي، الذي سيرتدي Nemeziz للمرة الأولى على أرض الملعب في نهائي كأس ملك إسبانيا في 27 مايو: “الخلخلة” هي جزء من طريقة لعبي، يجب على اللاعب محاولة جعل تحركاته غير متوقعة من قبل الخصم ويتطلب القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، ولكي تستطيع القيام بذلك، تحتاج الثقة الكاملة في الحذاء الخاص بك والمرونة للتحرك والتكيف بسهولة، وأعتقد أن تصميم هذا الحذاء مثالي لطريقة لعبي”.