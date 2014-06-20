لهذا السبب أبهرت ميشيل أوباما.. رئيس الوزراء الايطالي

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فضيلة بودريش

تألقت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي كثيرا في آخر عشاء لأوباما في فترة حكمه التي توشك على الانتهاء، بفستانها الطويل من نوع تشاينميل روز ذهبي، الذي أظهرها أنيقة وساحرة، وهذا ما جعل رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، الذي كانت زوجته ترافقه يعجب بها إلى حد الانبهار ويرمقها بنظرات خاصة لم يخف فيها انجذابه نحوها.

سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضوء على العشاء المخصص لرئيس الوزراء الايطالي، واعتبرت أنها كانت لحظة حلوة ومرة لعائلة أوباما عندما رحبوا برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي وزوجته، بسبب تضمن إحدى الصور التي نشرتها الصحيفة، سيدة أمريكا الأولى تضع يدها على ظهر رئيس الوزراء، بينما يبادلها رينزي نفس الوضعية، أثناء تبادلهما الحديث سيرا نحو البيت الأبيض، أما في صورة أخرى ظهرت نظرة إعجاب واضحة أطلقها رينزي وقابلها وضعية خجل مثيرة لميشيل أوباما، كما أضافت نفس الجريدة في تقريرها.

يذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما، ظهرت مجددا بطلة فاتنة بفستانها المذهل المصنوع خصيصا من أتيليه فيرساتشي، والملفت للانتباه أن الفستان كشف بشكل واضح عن أذرعها المتناسقتين وتميزت في هذه الاطلالة بنظرات ثابتة وجريئة، تنم عن ثقة كبيرة وشخصية قوية.

وكانت أسرة أوباما قد استقبلت رئيس الوزراء رينزي وزوجته أغنيس لانديني، التي تألقت بدورها عندما ارتدت فستانا طويلا، وكان لونه فضيا ورماديا عندما كانت تسير في الرواق الشمالي، وتمت مرافقتهم إلى داخل البيت الأبيض لتناول العشاء الرسمي الأخير في عهد حكم أوباما. الجدير بالاشارة إنه تم توجيه الدعوة لحفل العشاء الرسمي الأخير للرئيس الأمريكي، الى العديد من نجوم عالم الموضة والسياسة والإعلام و الاقتصاد والفن.

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