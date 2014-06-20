تألقت بالفستان الذهبي وتناولت البطاطس تعرفي على العشاء الأخير لميشيل أوباما بالبيت الأبيض

شارك

أيمن الرفاعي

أقام الرئيس الأمريكي باراك أوباما مأدبة للعشاء الرسمي الأخير بالبيت الأبيض. حيث استقبل حوالي 400 مدعو على شرف رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي.

جاء توقيت هذا العشاء الرسمي قبل نهاية ولاية الرئيس أوباما بحوالي 19 يوما لذا كان الحزن باديا على وجه السيدة الأولى رغم محاولتها إخفاء ذلك.

وفي الخيمة الجنوبية لحديقة البيت الأبيض تزينت مائدة طويلة بأطباق الرافيولي مع البطاطس الحلوة إضافة إلى سلطة اليقطين وعليها إكليل الجبل والتي تم قطفها من حديقة ميشيل أوباما بالبيت الأبيض.

كما تم تقديم أسياخ لحم البقر المشوي أما الطبق الحلو فقد كان فطيرة التفاح مع الأيس كريم. تم تقديم فقرة غنائية من الفلكلور الإيطالي والأمريكي أيضا.

وعلى الرغم من شعور الحزن الذي بدى واضحا على وجه السيدة الأولى إلا أنها كانت نجم الحفل بلا منازع حيث تألقت بفستان ذهبي لماع من تصميم”دار فيرساتشي”.

وخطفت سيدة البيت الأول الأنظار إليها وتلقت العديد من كلمات المديح التي كانت كلها تطري على أناقتها.

ربما أسعدها هذا التألق الذي سيظل عالقا في ذهنها لأنه آخر عهدها في البيت الأبيض لكن بلا شك كان هناك بداخلها حزنا دفينا لمغادرة هذا المكان الذي شهد لحظات سعيدة على مدار سنوات حكم زوجها للولايات المتحدة.

شارك

Comments

comments