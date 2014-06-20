انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2017

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انطلقت فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 2017 (MEFCC)، المنصة الأضخم والأهم بالنسبة لعشاق ثقافة البوب والرسوم المتحركة في منطقة الشرق الأوسط.

وانعقد المعرض في نسخته للعام الحالي في مركز دبي التجاري العالمي من تاريخ 6 أبريل ولغاية 9 أبريل، وحضر حفل الافتتاح منى المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والتي قامت بجولة اطلعت خلالها على أبرز فعاليات المعرض الرئيسية بمشاركة كل من السيد بنجامين كادي، الرئيس التنفيذي؛ والسيد عرفات علي خان، مدير شؤون الاتصالات، في شركة “ذا أليانس” التي تتولى تنظيم المعرض.

وقدّم المعرض لزوّاره باقة متنوعة من الفعاليات الرئيسية بما فيها، المعرض الفني “ستار تريك” 50 فناناً، 50 عاماً، والذي تقدّمه لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، حيث يستعرض 50 عملاً فنياً أبدعها 50 فناناً من 10 بلدان، وتحتفي هذه الأعمال بمرور 50 عاماً على إنتاج سلسلة أفلام الفضاء الشهيرة (Star Trek) والتي تشكل مصدر الإلهام لتلك الأعمال، وشارك في المعرض الفنان المصور المحبوب ليونارد نيموي.

كما ضم المعرض ملعب “دودج بول” وجولات “تين وولف” لكرة السلة، التي مكنت الزوار من متاعبة أجواء لعبة كرة المناورة “دودج بول”، والقفز وتفادي كرات الرغوة، وذلك في “منطقة راني للمرح” ضمن صالة “باونس دبي”، كما تعرف الزوار في جناح “راني” على أبرز الشخصيات الخياليّة والخارقة في العالم.

وضم المعرض أيضاً منصة “ساي-فاي” الترفيهية ومنافسة “سبلاش” للأزياء التنكرية، التي أتاحت للزوار الاستمتاع بأجمل الألحان التي تعزفها فرق الموسيقى المحليّة، ومنسقي الإسطوانات (الدي جي).

وحظي المعرض بممشى الفنانين العالميين، الذي أتاح للضيوف فرصة قيّمة لمشاهدة عرض هزلي و الحصول على توقيع من كبار الشخصيات الفكاهية وفنانين أفلام “المانغا” للرسوم المتحرّكة، إضافة إلى شراء أعمال فنية حصرية.

وضم المعرض أيضا منطقة MBC للقاء المشاهير والنجوم، الذي أتاح لزوار المعرض فرصة ذهبية للقاء مجموعة متنوعة من نجوم السينما والتلفزيون حصرياً.

كما أتاح موقع سينما “نوفو” ونادي “آي ماكس سينما كلوب” للزوار طرح الأسئلة على نخبة من نجوم عالم السينما في إطار برنامج يتضمن جلسات حوارية، إضافة إلى الاطلاع على محتوى حصري من شبكة “فوكس” العالمية وقناة “ساي-فاي” الأمريكية، وإطلاق فيلم الخيال العلمي المرتقب Valarien.