احدث صيحات الجمال والشعر لاطلالتك من عرض الازياء الأخير في ميلانو

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محمد ناجي

إليك 7 دروس في الشعر والماكياج يمكن أن نتعلمها من الإطلالات المختلفة لعروض أسبوع ميلانو الأخير للموضة الخاص بأزياء ربيع صيف 2017 والتي من المؤكد أنها ستبث روحاً جديدة في روتينك الجمالي.

1- الظلال اللونية المختلفة والنابضة بالحياة تفتح العينين

في عروض مختلفة بالأسبوع المذكور ظهرت رشات من الألوان النابضة بالحياة على الجفون. ففي عرض ماكس مارا قام فنان الماكياج توم بيشو بوضع حزم من الصبغ ونشرها على الصدغين بينما تم نشر شرائط من الأخضر والفوشيا عبر الأعين بشكل مماثل في غوتشي. وبالنسبة إلى جوتشي فقد قام فنان الماكياج ياديم بسحب لون أرجواني فاتح على الحاجبين وفوقهما.

2- الترتر أو الجليتر يمكن أن يرتدى في أي مكان وكل مكان

البداية كانت من نيويورك على يد خبيرة الماكياج بات ماكجراث في عرض DKNY ومنذ ذلك الحين انتقلت الصيحة إلى آخرين كما رأينا في عرض فندي على يد بيتر فيلبس وعرض جامبا وفيرساتشي.

3- عمل فرق في الشعر في الجانب البعيد ثم سحبه للخلف

رأينا عودة إلى بساطة تسعينات القرن العشرين في صورة فرق الشعر الجانبي بعروض جيل ساندر وبرادا وجورجيو أرماني وماركو دي فنتشينتسو وعشرات العروض.

4- التركيز على جمال الأذنين بأي وسيلة ممكنة

لوحظ ذلك من خلال الأكسسوارات المميزة والتسريحة المناسبة كما رأينا في عرض بوتيجا فينيتا ومارني.

5- البوب قصّة شعر هذه اللحظة

رأينا عودة ملحوظة لقصة شعر بوب العشرينات لكن بشكل مستحدث على يد مصفف الشعر جويدو بالاو في عرض برادا، كما ظهرت القصة بشكل آخر في عرض موسكينو.

6- سحب الشعر للخلف متعة مؤكدة

الضفائر المبعثرة المنفذة على يد يوجين سليمان في عرض روبرتو كافالي كانت مميزة حقاً في صيحة شوهدت مثلها أيضاً في عروض فندي وستيلا جين ودولتشي آند جابانا وجوتشي.

7- غرة الشعر وسحر الأنثى

هناك غرة شعر يمكن لكل واحدة التأنق بها كما عرضته لنا كثيرات مثل فانيسا مودي وكارمن كاس في عرض فيرساتشي.

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