النجمة مايلي سايروس تدخل القفص الذهبي سراً

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أثارت مواقع إعلامية وتعليقات عديدة للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، التساؤلات حول مدى صحة خبر زواج النجمة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس من عدمه، علماً أنها تبلغ من العمر 25 عاماً ويروج أنها تزوجت من خطيبها الممثل الأمريكي ليام هيمسورث، في ظل إصرارها على التزام الصمت بخصوص الصورة التي نشرها والدها لها، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض..وهو ما رشح فرضية زواجها سراً وبعيداً عن الأضواء، خاصة أنه تمنى لها السعادة..فهل بالفعل اقترنت النجمة الشابة من دون أن تكشف عن ذلك؟ وهل شريك حياتها ليام هيمسورث..؟

أحدث والد الفنانة والنجمة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس، حالة من الإثارة والحيرة، وسط جماهير ابنته النجمة، عقب قيامه بنشر صورتها مرتدية فستان الزفاف، حيث هناك من ذهب إلى حتمية إقدام النجمة على الزواج من خطيبها الممثل الأمريكي ليام هيمسورث.

ولم يكتف والد الفنانة العالمية بنشر صورة لها بفستان أبيض عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، الخاص بالصور والفيديوهات القصيرة، بل أرفقها بتعليق يؤكد فرضية زواج ابنته حيث كتب يقول : “..أتمنى أن أراكي سعيدة دائماً..”

يذكر أن ليام هيمسورث وخطيبته مايلي سايروس، اللذان يفترض أن يكونا قد اقترنا مؤخراً، التقيا لأول مرة عام 2009، وبالتحديد أثناء تصوير مشاهد فيلم ” The Last Song”، غير أنهما كشفا عن هذه العلاقة بشكل رسمي عام 2012، وتردد أنه بسبب انشغالاتهما المهنية انفصلا في عام 2013، لكنهما عادا إلى بعضهما مجدداً وتوجت قصة حبهما بالخطوبة.