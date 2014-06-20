تركت المخدرات والكحول والملابس الفاضحة……مايلي سايرس تتعهد بالظهور بصورة محترمة

وستطلق سايرس أغنية منفردة جديدة بعنوان (ماليبو) منتصف الشهر الجاري ويقال أنها أغنية رومانسية استلهمتها من خطيبها الممثل ليام هيمسورث، الذي عادت إليه العام الماضي بعد انفصالهما في عام 2013، وذكرت إحدى المواقع أن ألبوم سايرس الجديد سيضم أغنية للمرشحة الرئاسية السابقة بالولايات المتحدة هيلاري كلينتون، وأغنية أخرى للنساء العاملات.

كما ستكون سايرس أحد الحكام في برنامج (ذا فويس) لاكتشاف المواهب الغنائية هذا العام، وتطرقت خلال المقابلة للسياسة، إذ قالت أنها تود التواصل مع معجبيها من المحافظين.

جديراً بالذكر أن نجمة البوب ​​الأمريكية مايلي سايرس كانت قد تصدرت عمليات البحث على ياهو منذ أعوام خلال محاكمة جودي أرياس الأمريكية قاتلة صديقها وقال محرك البحث الشهير على الإنترنت أن سايرس اجتذبت معظم عمليات البحث على ياهو هذا العام لتتجاوز نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي كانت تتصدر القائمة، كما أنها حظيت باهتمام كبير إذ تصدرت عناوين الصحف عندما كانت مع خطيبها الممثل ليام هيمسورث وكذلك حين رقصت بإثارة على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز (ام تي في) الموسيقية في أغسطس.

واجتذبت سايرس محاكمة أرياس (33 عاماً) التي أدينت في مايو بقتل صديقها ترافيس الكسندر في منزله بمنطقة فينيكس اهتمام الجمهور بشهادتها الغريبة ورسوم الأدلة الجنسية لتصبح القصة الخبرية الأكثر بحثاً على ياهو، ثم احتل قانون الرعاية الصحية الأميركي المعروف باسم “أوباماكير” المرتبة الثانية بعد محاكمة أرياس كثاني الاخبار الأكثر بحثاً على ياهو في حين جاء تفجير ماراثون بوسطن في ابريل نيسان في المركز الثالث، وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشخصية السياسية الأكثر بحثاً على ياهو ليتفوق على رئيس جنوب افريقيا الأسبق نلسون مانديلا الذي جاء في المركز الثاني بينما حلت حاكمة آلاسكا السابقة والمرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائبة الرئيس الأمريكي سارة بيلن في المركز الثالث.

وفي حين تصدرت سايرس عمليات البحث على ياهو تصدرت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه البحث على محرك البحث بينج بينما تصدرت نورث وست الطفلة الأولى لكيم كارداشيان من مغني الراب كاني وست البحث عن أخبار المشاهير على محرك البحث آسك دوت كوم.