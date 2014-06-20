أظافر المرايا المتلألئة.. أحدث صيحات الموضة في 2017

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إذا كنت من المهتمات بمعرفة أحدث ما يطرأ على عالم الموضة بالنسبة لطلاء الأظافر لعام 2017، الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودة، نقول لك بدون تردد، وبكل ثقة إنها الأظافر الكروم Chrome Nails أو أظافر المرايا Mirror nails، التي ستكون أحدث صيحات الموضة وتقليعة عصرية متميزة.

كل ما هو جميل ومثير، يمكن أن تتصوري اليوم طرحه في عالم الموضة المتنوع، حيث نشهد العديد من الابتكارات والخيارات، ولعل المرأة المهتمة بكل شيء دقيق في عالم الموضة، يسرها أن تعلم ماذا حضر من طلاء أظافر لإطلاقه خلال عام 2017، نقول لك من دون تردد سوف تكون أظافر المرايا، التي تتطابق في شكلها مع النظارات الشمسية أي في عدساتها أو أظافر “الميتاليك”، التي تلمع وتتلألأ بشكل ملفت للإنتباه، عندما تنعكس عليها أشعة الشمس الساطعة، ويمكن تنسيقها مع مختلف موديلات وألوان الملابس، سواء كانت كلاسيكية أو رياضية أو مخصصة للسهرة، وما إلى غير ذلك.

وحتى لا تلفت الإنتباه كثيراً إليك، يقترح عليك خبراء الجمال طلاء ظفر واحد بلون المرايا، أما بقية الأظافر فقومي بطلائها بلون آخر غير ملفت للإنتباه، ويمكنك أيضاً طلاء أطراف الأظافر فقط بطلاء المرايا، وبقية المساحة بلون آخر.

ولعل كل ما تم تقديمه من خيارات لطلاء الأظافر، ليس قاعدة ينبغي الإلتزام بها، فيمكنك إلى جانب ذلك انتقاء العديد من درجات الألوان، على غرار الأزرق والبنفسجي والأخضر، التي من شأنها أن تمنحك الكثير من التميز والخصوصية، وبوضعك هذه الألوان لن تحتاج التفكير كثيراً لتنسيقها مع ما ترتديه من ملابس لهذا الشتاء.