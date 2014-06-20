السورية إنجي مراد ملكة جمال آسيا لعام 2017

شارك

توجّت السورية إنجي مراد على عرش جمال آسيا لعام 2017، في مسابقة Asia World 2017 والتي جرت مساء الجمعة في التاسع عشر من شهر أيار/مايو الجاري، وذلك في حفل ضخم أُقيم في فندق لوريال، القابع في ضبيه شمال لبنان، والذي قامت بتنظيمه شركة “ستايل إيفنت” لصاحبها إيلي نحاس.

المتباريات الجميلات الـ19 وصلن إلى لبنان قبل أسبوعين من تاريخ حفل الانتخاب، وتضمن برنامج إقامتهن دورات تدريبية وجولات للتعرف على أبرز الأماكن السياحية في لبنان.

تبارت المشتركات اللاتي مثلن 19 دولة آسيوية على اللقب، فظهرن أمام اللجنة بلباس السهرة، وفازت الوصيفة الأولى من كازاخستان، والوصيفة الثانية من تايلندا، فيما حصلت على لقب الوصيفة الثالثة فتاة من سنغافورة، والوصيفة الرابعة كانت من لبنان. أما الوصيفة الخامسة فكانت من الهند.