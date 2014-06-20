إنقسامٌ لبناني… حول الملكة ساندي تابت!

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ندى أيوب – بيروت

بالرغم من كلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها، إحتفل اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتتويج ملكة جمال لبنان ساندي تابت، التي نالت اللقب، في احتفال ضخم، أقيم في كازينو لبنان ونُقِل مباشرة عبر شاشة الـمؤسّسة اللبنانية للارسال “LBCI“، تحت إشراف وزارة السياحة.

15 متبارية تنافسن على اللقب (ساندي تابت، ربى دكاش، ترايسي زرق الله، ماريبل طربيه، سانتا متري، رين يمين، أندريا هيكل، فريدريكا عبدو، هلا مرعب، كاتيا سرحال، مارسيلا كلش، ميشيل حجل، نورما درويش، باسكال دغيم و ريتا بو ملحم. ففازت ماريبل طربيه كوصيفة أولى ، أندريا هيكل وصيفة ثانية، ترايسي زرق الله وصيفة ثالثة و هلا مرعب وصيفة رابعة.

كان الحفل مبهراً من حيث الشكل، لكنه واجه انتقادات كثيرة من ناحية اختيار بعض المتباريات اللواتي لا يملكن الحد الأدنى من الثقافة العامة، وكانت إجاباتهن على الأسئلة، مثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى انقسام حول اختيار ساندي تابت وفوزها باللقب، وانتشرت الملصقات الساخرة على الفايسبوك وتويتر.

صحيح إن الجمال نسبي، وما تراه لجنة التحكيم، مختلفٌ عما يراه المشاهدون العاديون أو الصحافيون، لكن المشاهد يريد أن يرى وجهاً جميلاً مميزاً لمن تمثّل جمال لبنان كلّه، إضافةً إلى المقاييس الجمالية التي يتم الاختيار على أساسها، لكن ساندي لا تملك هذه الكاريزما، التي امتلكتها الملكة السابقة فاليري أبو شقرا، ونالت لقباً عالمياً بفوزها كوصيفة ثالثة لملكة جمال العالم الإسبانية “ميراي لالاغونا رويو” في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2015، الذي أقيم في الصين.

في أول تعليق لها، أعلنت الملكة أنها ستهتم بالاطفال الذين يعانون من مرض التوحد، متمنيةً انتهاء الفراغ الرئاسي واتخاذ قرار جديٍّ بانتخاب الرئيس.

أحيا الحفل الفنان وائل كفوري فأضفى عليه جواً رومانسياً رائعاً من خلال ما غنى (صار الحكي بيناتنا كله عتب، كيفِك يا وجعي؟، لو حبنا غلطة وأغنيته الجديدة “هلق تفقتي”)، وكان اعتذار وائل عن عدم حضور زوجته، لانشغالاتها بالأطفال، بمثابة ردّ على الشائعات التي تحدثت عن خلافه معها وانفصاله عنها. قدّمت الحفل إيميه الصيّاح التي لاقت استحسان الجمهور، وتألقت المتباريات بتصاميم زهير مراد.

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