ملكة جمال الكون طبيبة أسنان فرنسية

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حصلت الفرنسية إيريس ميتينير على لقب ملكة جمال الكون لهذا العام، وكانت المسابقة قد أقيمت فعلياتها بدولة الفلبين حيث يشارك 86 متسابقة.

وقد حصلت الفرنسية ميتينير على اللقب في حين جاءت راكيل بيليسييه من جزر هاييتي في المرتبة الثانية واحتلت الكولومبية أندريا توفار المركز الثالث.

تبلغ ملكة جمال الكون الجديدة 24 عاما وتدرس طب الأسنان بإحدى الجامعات الفرنسية. حصلت قبل ذلك على لقب ملكة جمال فرنسا لعام 2016 كما توجت ملكة جمال منطقة نور ـ با ـ دو ـ كاليه لعام 2015.

يبلغ طول الملكة الفرنسية الجديدة 172 سنتيمتر وتمارس الرياضات التي تتضمن المغامرة كما أنها تهوى إعداد أطباق الطعام الفرنسية أيضا.

بعد الفوز مباشرة صرحت ميتينير بأنها تحب مساعدة الناس وفهمهم وتعشق الالتقاء بهم يوميا ولذلك كانت تحلم بهذا اللقب الذي يحقق لها كل ذلك.

كما عبرت عن سعادتها الغامرة عقب إعلان النتيجة وفوزها باللقب حيث قالت”فوجئت بفوزي وأشعر أنني محظوظ.. ملكة جمال الكون حلم يراود كل فتاة..المسرح رائع وكل شيء رائع”.