أخطاء تسبب الضرر الكبير لبشرتك سارعي بتجنبها

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هناك أخطاء ترتكبينها قد تستهيني بتأثيرها على بشرتك وتعتقدي أنها لا تؤذيها ولكن الحقيقة أن تلك الأخطاء التي سنأتي على ذكرها هي خطيرة جداً وتلحق ضرراً كبيراً في بشرتك لذلك لابد أن تتداركي الأمر وتتلافي تلك الأخطاء على الفور

عدم استخدام واقي الشمس:

إن نسيانك وضع وقي الشمس أو تجنب ذلك عمداً، يعرض بشرتك لخطر حروق الشمس وتلفها فتصبح أكثر عرضة للتجاعيد وجفاف الجلد، لذلك ننصحك باختيار واقي من الشمس يحتوي على SPF 30 على الأقل.

إهمال مراقبة الشامات:

إذا لاحظت تغير في الشامة من ناحية الحجم واللون والملمس عليك زيارة طبيب الأمراض الجلدية، لأنها قد تكون مؤشر لسرطان الجلد، خصوصاً اذا رفقها حكة أو نزيف.

النوم بالماكياج:

عدم غسلك للماكياج قبل الذهاب الى النوم ليلاً يمكن أن يفسد جلدك، فهو لايترك بشرتك ملوثة وحسب بل يعرضها لانسداد المسام وبالتالي حب الشباب وتهيج وحساسية العين.

التدخين:

ليس سيئا لصحتك فقط، فهو يسيئ لبشرتك أيضاً، فقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يدخنون كانوا عرضة من 4.7 مرات للإصابة بالتجاعيد من الأشخاص الذين لم يدخنوا.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم:

هل تعلم أن بشرتك تجدد نفسها أثناء النوم؟ فالنوم في وقت متأخر جداً يؤدي إلى انتفاخ العين ويؤثر سلباً على الجهاز المناعي.

عدم شرب ما يكفي من المياه:

شرب الماء ليس فقط لإرواء عطشك وإنما لترطيب بشرتك، فإن شربك أقل من 8 أكواب يومياً يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد في بشرتك ويجعل جلدك أقل مرونة وبالتالي تظهر التشققات.

الحمامات الساخنة:

استخدامك الماء الساخن في الحمام قد يشعرك بالراحة، لكنه يضر بشرتك، لأن درجة حرارة الماء الساخن يمكنها تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، وبالتالي جفاف البشرة.

الإفراط في تقشير البشرة:

عند قيامك بتقشير بشرتك كل يوم أو يوم بعد يوم هذا يعد إفراطاً في التقشير خاصة إذا كنت تستخدمي مادة “exfoliants ” الكيميائية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تحسس بشرتك وجفافها.