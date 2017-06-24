جمعية “المؤلفين والملحنين” في مصر تكرم وتحتفي بالرواد وكبار المبدعين

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احتفلت “جمعية المؤلفين والملحنين فى مصر ـ ساسيرو” بتكريم عدد كبير من روادها ومبدعيها ممن تجاوزت أعمارهم سن الثمانين ولا يزال عطاؤهم مستمراً حتى اليوم، وذلك بحضور عدد كبير من الشعراء والملحنين وموزعي الموسيقى في مصر.

الاحتفال أقيم بفندق سفير بالدقى، وعقب تلقي طعام الإفطار والتقاط الصور التذكارية مع المكرمين من الرواد، ألقى رئيس الجمعية الشاعر الكبير جمال بخيت كلمة مميزة عن تاريخ الجمعية والهدف من تكريم هؤلاء المبدعين ووعد بإستمرار بروتوكولات التكريم في الفترات المقبلة، وتحدث عن الصعاب التي تواجه الجمعية في تحصيل حقوق الأداء العلني للمبدعين.

كما أعلن عن مفاجأة سارّة في نهاية كلمته لأعضاء الجمعية أكد فيها على رفع قيمة المعاش لأعضاء الجمعية من كبار السن ابتداء من شهر أغسطس المقبل .

استهلت التكريمات بتكريم الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي ألقى كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بالفكرة، وتحدث عن حقوق المبدعين المهدورة وطالب بضرورة استعادة صفة الحب بين كل المبدعين.

وتوالت التكريمات بعد ذلك، حيث تمَّ تكريم المبدع الكبير إبراهيم عبد الرازق الذي ألقى كلمة أثرت في الحاضرين. وتم تكريم المبدع شفيق الشايب، حيث فاجأت زوجته المطربة الشعبية الكبيرة فاطمة عيد، الجميع بزغرودة أثناء تسلمه شهادة التكريم، وقدمت إحدى أغنياتها الشهيرة. ثم تمَّ تكريم الشاعر الكبير صلاح محمد علي، والمبدع الكبير إبراهيم الورداني، والمبدع يسرى محمد حسن.

واعتذر عن الحضور لظروفهم الصحية كل من الملحنين الكبار محمد سلطان وميشيل المصري وخالد الأمير والشعراء بخيت بيومي، ومصطفى الضمراني. ومن مبدعي الاسكندرية سيد أبوالعيلة، وشريف الأبيض وابراهيم عبد الشفيع، ومحمد المصري .

وتوالت بعد هذا كلمات قصيرة للمبدعين صلاح الشرنوبي، وخالد عادل، وحسن اش اش، ومحمد خليل، ومنير الوسيمي، ومحمود صلاح وغيرهم.

حضر الاحتفال مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من بينهم حسن دنيا، وشاكر الموجي، وحسن عزو، ومصطفى مرسي، ووائل توفيق، وزياد ومحمد الصواف، وهاني شحاته، وابراهيم عبد الفتاح. ومن مجلس الإدارة كان في مقدمة الحضور الصحفي والشاعر الكبير فوزي ابراهيم والموسيقار زياد الطويل، والموسيقار صلاح الشرنوبي، فيما أشرف الملحن أشرف السرخوجلي على تنظيم الحفل.