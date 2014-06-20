المبادرة الخيرية الأبرز في الكويت 2000 متسابق ركضوا من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

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منار صبري

تجمع أكثر من 2000 متسابق في المركز العلمي معبرين عن تأييدهم ودعمهم لقضية لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي عامها السادس على التوالي عادت مبادرة RunQ8، المبادرة الخيرية الرياضية الأبرز في الكويت التي تنظمها مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي بالتعاون مع الشريك المؤسس شركة أجيليتي، والتي نجحت بحشد دعم هائل من مختلف أطياف المجتمع الكويتي.

ولقد بات هذا الحدث السنوي أحد أهم وأبرز المبادرات غير الربحية الرياضية في الكويت، ويهدف الى تعزيز الوعي وحشد الدعم المادي والمعنوي لوحدة تقييم وتأهيل الطفل التابعة لمؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي الغير ربحية، حيث تختص هذه الوحدة بتقديم الرعاية الشاملة والمتخصصة للأطفال من ذوي الحاجات الخاصة. وتقدم الوحدة برامج علاجية متكاملة لمساعدة الأطفال الذين يُعانون من مختلف المشاكل التي تشمل تأهيل الإصابات البدنية، اضطرابات التطور والنمو، اضطرابات اللغة والتخاطب والبلع، مشاكل السلوك وصعوبات التعلم، وغيرها الكثير.

وقد كان سباق الـ10 كم تحدياً مثيراً للرياضيين المخضرمين والعدائيين من هواة التنافس اللذين شاركوا في الحدث. وقد فازت ريناتا هوبوفا بالمركز الأول بين المتسابقين النساء في فئة البالغين، تبعتها طيبة النوري ومن بعدهما أمل الرومي في المركزين الثاني والثالث. أما المتسابقين من الذكور، فحصل بيدرو كارفالو على المركز الأول في فئة البالغين، بينما نال تيتو رودريغز على المركز الثاني وأحرز أحمد باحرامي المركز الثالث. وفي فئة الشباب، والتي شملت المتسابقين الذين تراوحت أعمارهم بين الـ16 والـ18 عاماً، فقد تصدرت السباق نورا الصباح بين الاناث وعبدالعزيز الدعيج بين الذكور. كما أضاف RunQ8 هذا العام فئة جديدة وهي فئة الكبار التي شملت المتسابقين في سن الـ55 وما فوق، وفي هذه المجموعة حصلت باتريشيا باتريللي على المركز الأول بين الإناث وحصل رونالد سكوت على المركز الأول بين الذكور كما كان سباق الـ5 كم تجربة مشوقة وحماسية للذين اختاروا المشاركة في النسخة المختصرة من السباق. وفي هذه الفئة كانت لولو العسكر الأسرع بين المتسابقين من النساء بينما كان سليمان عبدالرحمن الأسرع بين الرجال.

وكما أصبحت عادته، كان RunQ8 حدثاُ ممتعاً لجميع الحاضرين والمشاركين، بغض النظر عن مستوياتهم البدنبة. حيث شارك المتسابقين على اختلاف أعمارهم في دعم هذا الحدث الخيري بالطريقة الأنسب لهم – فمنهم من قام هرولة ومنهم من قام بالمشي، كما ان العديد من الأهالي شاركوا في السباق دافعين عربات أطفالهم. كما تجمع أهالي وأصدقاء المتسابقين في قرية السباق، حيث تواجد العديد من الباعة والمحلات والشركات المحلية اللذين أقاموا أكشاك لعرض وبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات وغيرها الكثير. كما ان قرية السباق قدمت عددا من الأنشطة الممتعة خلال اليوم، بما في ذلك العديد من الفعاليات الرياضية لتشجيع كل من لم يشارك في السباق على القيام بالقليل من النشاط البدني.

ويذهب ريع RunQ8 لدعم وحدة تقييم وتأهيل الطفل ومساعدتها على الإستمرار في تقديم الرعاية المتخصصة العالية الجودة لجميع الأطفال في المجتمع الكويتي ويتم تسخير أغلبية المبالغ التي يتم جمعها من خلال RunQ8 لمساعدة الأطفال والعائلات اللذين فشلوا في الحصول على الرعاية التي يحتاجونها لأسباب مادية، وذلك من خلال توفير فرصة الحصول على العلاج بتكلفة منخفضة او حتى مجاناً في بعض الحالات.

لمزيد من التواصل : انستجرام :

@runq8official @manar_sabry @daralyaqza

www.webershandwick.com

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