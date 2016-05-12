تاركا 86 أرملة و170 من الأبناء وفاة مواطن نيجيري عن 93 عاما

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توفي المواطن النيجيري محمدو بيللو ماسابا عن عمر يناهز 93 عاما. وبوفاة الرجل يترك وراءه 170 من الأبناء والبنات إضافة إلى 86 زوجة كانوا كلهم على ذمته قبل الوفاة.

كان محمدو يعمل بوظيفة واعظ إسلامي وقد اتهم في عام 2008 بانتهاك أحكام الإسلام الذي يسمح بالزواج من 4 نساء فقط ومن ثم ألزمته المحكمة بتطليق 82 زوجة والإبقاء على 4 زوجات فقط. ، وعندما تم القبض عليه احتجت جميع زوجاته أمام المحكمة إضافة إلى 20 من أبنائه ومن ثم تم التخلي عن القضية.

وبحسب الرجل فإنه كان يرى أنه لم ينتهك أحكام الشريعة الإسلامية ولكنه كان صاحب تفسير خاص به للقرآن الكريم.

فقد كان يرى أن آية تعدد الزوجات تم تفسيرها بطريقة خاطئة وأن الإسلام يسمح بالزواج من عدد لا نهائي من النساء. كان يرفض ماسابا تناول الأدوية وكان يعيش مع جميع زوجاته وأبنائه في سعادة ولم يشتك أي من زوجاته من سوء المعاملة أو التقصير في حقها. هذا وقد توفي الرجل محاطا بجميع أفراد أسرته الكبيرة يوم السبت الماضي بمنزله.