“تاغ هوير” تطلق ساعة خاصة بالبطل محمد علي كلاي

شارك

بعد لقائه الشخصي مع محمد علي كلاي عام 2012، قام السيد جان كلود بيفير، الرئيس التنفيذي لشركة “تاغ هوير” ورئيس قطاع الساعات في مجموعة “LVMH”، بتقديم تحية إجلال إلى بطل الملاكمة عبر تصميمه ساعة مخصصة له.

وكشف عن الإصدار المحدود من الساعة المميزة بالأرقام العربية رسمياً خلال فعاليات أهم مهرجانات المجوهرات والساعات في الشرق الأوسط بمدينة الدوحة.

ويُعد المعرض، الذي يقام هذا العام بنسخته الـ 13، واحداً من أهم المعارض العالمية الحصرية والذي يحضره كبار الشخصيات من أصحاب الثروات لاستعراض وشراء الساعات والمجوهرات والألماس والأحجار النفيسة.

استوحي تصميم هذا الإصدار الفريد من ساعة “رينج ماستر” الشهيرة والتي كانت ساعة توقيت تميزت باحتوائها على سبع حلقات قابلة للتغيير لكل منها تدريجاتها الخاصة، وإحداها خاصة برياضة الملاكمة.

ويُعرض إصدار ساعة ’محمد علي‘ في متحف “تاغ هوير” الواقع في مدينة لا شو دو فون في سويسرا.

تأتي ساعة “محمد علي كاريرا كاليبر 5” مصنوعة من ستانلس ستيل ويوجد منها 750 ساعة عالمية إلى جانب 750 ساعة أخرى مخصصة بأرقام عربية على قرص الساعة.

وكان من الطبيعي إصدار نسخة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط من هذه الساعة الفريدة نظراً للتاريخ الشخصي الحافل لمحمد علي وارتباطه الوثيق بمنطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن محمد علي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة والحقوق المدنية، وحتى اليوم بعد مرور 50 عاماً على إحرازه الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في روما 1960، مازال محمد علي واحداً من أشهر الرجال في التاريخ.

وساهمت أخلاقه السامية وأساليبه الثورية وشجاعته في الدفاع عن معتقداته في صنع أسطورة البطل محمد علي كلاي، وتقلد عدداً كبيراً من الجوائز والأوسمة بالإضافة لحصولة على لقب “رياضي القرن”، كما تولى منصب رسول الأمم المتحدة للسلام وحصل على وسام الحرية الرئاسي وجائزة تكريم إنجازات الحياة من قبل منظمة العفو الدولية.