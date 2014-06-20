موعد حفل محمد عبده يتحدد أخيراً

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وأخيراً تم تحديد موعد حفل الفنان الكبير محمد عبده في جدة عقب تأجيله بسبب ما قيل أنها عوائق تنظيمية، حيث تأكد أن الجمهور سوف يستمتع بأجمل ما أدى مطرب العرب محمد عبده كأقصى تقدير خلال أسبوعين فقط.

ظاهرياً أرجع تأجيل حفلة محمد عبده إلى ظروف تنظيمية، لكن فيما لم يكشف عنه و تم تسريبه والترويج له في نفس السياق، وجود أطراف رفضت إقامة حفل هذا المطرب الخليجي الكبير، مما أسفر عنه إرجاء وعدم تحديد تاريخ محدد للحفل، إلا أن شركة روتانا الجهة الرسمية المشرفة على تنظيم هذا الحفل، أوضحت أن سبب تأخر إعلان موعد الحفل يعود إلى مسائل تنظيمية.

وعقب الإعلان عن موعد الحفل، تصدر الفنان محمد عبده مواقع التواصل الاجتماعي وارتفع سقف التغريدات المؤيدة له والمتضامنة معه، من خلال “هاشتاغ” محمد عبده، إلى رقم قياسي في السعودية، بل طالب نشطاء سعوديين بإقامة حفل فنانهم المحبوب بالرياض.

الجدير بالإشارة إن الفنان محمد عبده يعتبر أحد أهم وأشهر القامات الفنية عربياً وخليجياً على وجه الخصوص، استطاع بفضل رقي فنه وقوة صوته من اقتناص لقب “فنان العرب”، وبخصوص حياته الشخصية ومساره الفني تربى هذا الفنان يتيماً، والتحق في مرحلة شبابه بالمعهد الصناعي وتخصص في دراسة صناعة السفن من أجل تحقيق حلم راوده منذ صباه، أي حتى يصبح بحاراً تماماً مثل والده الراحل، ومن جانب آخر كان ينبض بموهبة الفن ويتمتع بصوت جميل وعذب، هذا دون شك ما شجعه ليخوض رحلته الفنية مع بداية عقد الستينات وبالتحديد عام 1961، عندما كان طالباً في المعهد الصناعي.