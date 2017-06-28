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ألبوم النجم محمد عساف الجديد يعيد الشاعر محمود درويش للحياة

بقلم ريما لمع

يونيو ٢٨ ,٢٠١٧

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ألبوم النجم محمد عساف الجديد

أعلن النجم محمد عساف عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عن طرح ألبومه الجديد “ما وحشناك” قبل ساعات، ليتسنى للجمهور الاستماع اليه عبر تطبيق أنغامي.

وقد غنى النجم الفلسطيني محمد عساف قصيدة من أشعار الشاعر الفلسطينى الراحل محمود درويش عنوانها “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، وذلك ضمن ألبومه الجديد “ما وحشناك”.

تضمن ألبوم محمد عساف الجديد 10 أغنيات هي: “ما وحشناك”، “انا مش حفرض نفسي”، “بزعل على مين” ، “ذكرياتنا الحلوة”، “بدك عناية” المشتركة مع الفرقة الكوبية gente de zon، التي تأسست عام 2000، وتستوحي أغانيها من التراث والموسيقى الكوبية التقليدية، وشاركت الفرقة في الغناء مع عدد من الفنانين العالميين مثل إنريكي اجلاسيس في الأغنية التي لاقت رواجاً عالمياً bilando إلى جانب الفنان مارك أنطوني، وأغنية “عاللومة”، “حكايتي معاه”، “ياللي القمر” و”راني”، وهي الديو المشترك مع الفنان فضيل، وتمَّ تصويرها فيديو كليب في المغرب ومن المتوقع عرضها قريباً، إلى جانب قصيدة الشاعر الكبير محمود درويش “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.

انقر على الرابط لمشاهدة الألبوم:

https://play.anghami.com/album/2540772?_branch_match_id=173854442553144547

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