محمد عساف يشارك في مهرجان الموسيقى العربية..وهذا جديده

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فضيلة بودريش

تأكد خبر مشاركة المطرب الفلسطيني المتألق محمد عساف في مهرجان الموسيقى العربية، الذي من المقرر أن تحتضنه دار الأوبرا المصرية في الاول من شهر نوفمبر القادم

كشف الفنان الشاب محمد عساف على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك يقول “..للمرة الثانية على التوالي، أشارك ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، بتاريخ الأول من شهر نوفمبر”. يذكر أن المطرب الفلسطيني الشاب الذي حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي منذ انطلاق مسيرته الفنية التي مازال في بدايتها، طرح مؤخرا و منذ أيام قليلة ، كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان”سيوف العز”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”. ومن مشاريع النجم الشاب محمد عساف، أنه يعكف على تحضير أغنية خاصة بالمنتخب الفلسطيني، يستعد لطرحها في أقرب فرصة

الجدير بالإشارة فإن أغنية “سيوف العز”، تعد إحدى الأغاني، التي اختارها محمد عساف من البومه الجديد، ويتردد أن ذات الألبوم سوف يتضمن أغنيتين باللهجة المصرية وأخرى بالشامية، ويطغى عليه الطابع الشعبي، الذي يحمل الكثير من الحماس ولن يخلو من الدبكة. ومن النجاحات التي تثري رصيد ومكاسب النجم الشاب أنه وقع الاختيار، على الفيلم الفلسطيني “ياطير يا طاير” لتمثيل فلسطين في مسابقة الأوسكار، على اعتبار أن هذا الفيلم، يجسد قصة حياة الفنان الفلسطيني الشاب “محمد عساف” ، الذي ظهر لأول مرة إلى الجمهور في برنامج “آراب ايدول” الفني خلال موسمه الثاني. وكان الفيلم من إخراج هاني أبو أسعد، حيث توج هذا الفيلم في العديد من المناسبات والمحافل الفنية، بجوائز عربية ودولية سينمائية مهمة.

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