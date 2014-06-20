محمد عساف يحتفل بتحقيق “سيوف العز” المليون مشاهد

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فضيلة بودريش

احتفى النجم الشاب المتألق محمد عساف أو كما يطلق عليه “محبوب العرب” برفقة جمهوره من المتابعين وكذلك معجبيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة بلوغ عدد مشاهدي أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان “سيوف العز”، سقف المليون مشاهدة على قناته الخاصة على موقع يوتيوب الشهير، تأتي هذه الأغنية من ألبوم محمد عساف الجديد المنتظر أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة، ويروج أنه سيكون منوعا، حيث يضم أغاني شامية وفلسطينية ولبنانية ومصرية، ويتوقع ان تحقق نجاحا كبيرا كعادة أغانيه التي طرحها سابقا

لم يخف النجم الشاب محمد عساف فرحته الكبيرة بنجاح سيوف العز التي طرحها مؤخرا، فقد أمطره جمهور المعجبين بالتهاني بما حققته الأغنية من نجاح، حيث وجدت صدى واسعا ورواجا كبيرا على مستوى الوطن العربي، بشكل ملفت للغاية، مما دعا النجم الشاب تقديم عبارات الشكر والامتنان إلى جمهوره الواسع والكبير، في كل مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اهتمامهم و حبهم ودعمهم المستمر له ووصفهم بأنهم شركاء في مشواره الفني، ولا يمكنه الاستغناء عنهم وعن دعمهم، فقد أنزل هذا التعليق: “أشكركم ..أحبكم.. وأتمنى أن تظلوا دائما معي”.

الجدير بالإشارة أن أغنية “سيوف العز” منتقاة من ألبوم محمد عساف الجديد، الذي يتوقع أن يحقق قفزة حقيقية في حياته الفنية، وينتظر أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة وسيحمل التنوع

وبالموازاة مع ذلك يستعد عساف لإحياء حفل فني كبير في قبرص لأول مرة والذي سيقام بفندق “ميريت رويال” بتاريخ 19 نوفمبر الجاري.

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