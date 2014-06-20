الجزاء من جنس العمل…هكذا كانت عقوبة محمد بن راشد لمعذبي القطة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير لمجموعة من الأشخاص وهم يعذبون إحدى القطط ثم يقدمونها وجبة لأحد الكلاب المفترسة.

أثار هذا المقطع القصير غضب جميع رواد مواقع التواصل والذين انهالوا بالتعليقات التي تنم عن رفضهم القاطع لمثل هذا السلوك الوحشي، وبعد انتشار الفيديو أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي حكما أثلج قلوبنا جميعا.

فقد أمر سموه بضبط وإحضار الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع، ثم أصدر أمره بأن يقوم هؤلاء الأشخاص بتنظيف حديقة الحيوان لمدة 4 ساعات يوميا وعلى مدار ثلاثة أشهر.

وفور إصدار الحكم علقت العديد من الصحف ووسائل الإعلام العربية والعالمية والتي أكدت احترامها وتقديرها لحكمة الشيخ محمد بن راشد.

فقد أكدت صحيفة ” ديلي ميل البريطانية” على فراسة الشيخ محمد بن راشد في اختياره للعقوبة والتي توحي بأن الجزاء من جنس العمل.

كما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم البالغة بهذا الحكم ضد أشخاص لا يعرفون معنى الرحمة أوالإنسانية.