ارتفاع الدولار يوقف فيلم محمد إمام الجديد

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فضيلة بودريش

يبدو أن المفاجأة السينمائية التي كان يحضرها الفنان المصري محمد عادل إمام لجمهوره، قد تأجلت لأسباب مالية بحتة، على اعتبار أن مشروع خوضه لتصوير مشاهد فيلم “علي الزيبق” بالمغرب، تم تأجيله إلى وقت لم يحدد بعد، بفعل ارتفاع قيمة الدولار أمام عملة الجنيه المصري، بالرغم من أن الفنان محمد إمام كان متحمسا بشكل كبير، من أجل تقديم فيلمه السينمائي الجديد، الذي كشف عنه، لكن كل شيء توقف وتقرر إرجاء هذا المشروع الفني.

يذكر أن العمل الجديد الذي يستعد له محمد إمام، يتعاون فيه مع المؤلفين مصطفى صقر ومحمد عز، ويأتي هذا بعد تميز تجربتهم الناجحة معا في فيلم “جحيم في الهند”، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن واضطر لتأجيل تصوير الفيلم لعوامل مادية، عقب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري، على اعتبار أن مكان التصوير سيكون في المغرب.

وتعتبر شخصية “علي الزيبق”، التي اسندت للممثل محمد إمام في حالة تجسيدها مستقبلا، كانت قد ترجمت في عمل فني مسرحي في السابق، ورأت النور كذلك في شكل مسلسل تليفزيوني عام 1985، وأدى دور البطولة كل من الممثل فاروق الفيشاوي وأبو بكر عزت وهدى سلطان.

ياتي حماس الفنان محمد إمام خوض تجربة فنية جديدة، بعد تألق فيلمه “جحيم في الهند”، الذي انطلق عرضه مع بداية موسم عيد الفطر الماضي، وتمكن من تحقيق إيرادات عالية، بل و تصدر شباك تذاكر السينما في مصر.

وكان قد شاركه بطولة هذا الفيلم ياسمين صبري و بيومي فؤاد و محمد سلام و أحمد فتحي، وكتب السيناريو مصطفى صقر ومحمد عز، واخرجه معتز التوني، وشركة الإنتاج “زين الكردي”.

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