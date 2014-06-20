مواقع التواصل تلقي القبض على محمد فؤاد… وتغتال المهنية!

شارك

ندى أيوب – بيروت

غريب أمر بعض مواقع التواصل الاجتماعي العربية، عندما تتسابق في نشر عناوين مثيرة، رنانة وطنانة لمواضيع مختلفة جذرياً عنها.

صحيح أن العنوان فنٌّ، يجب أن يكون ملفتاً يشدّ انتباه القارئ ويجبره على فتح الرابط لقراءة الموضوع، ويعتقد القيّمون على الموقع أنهم رفعوا من نسبة متابعيهم، لكن يغيب عن بالهم أن بعض القرّاء عندما يصدمهم محتوى لا علاقة له مطلقاً بعنوانه، فإنهم سيشكّكون بمصداقية الناشر وينقلب السحر على الساحر.

وتوجد أمثلة كثيرة كعنوان ” الموت يفجع الفنان فلان”، ويكون “الفقيد” كلب الجيران أو قطة أحد الأقارب… العنوان المثير مطلوب، شرط أن يكون مهنياً ومعبّراً عن الموضوع على الأقل.

في هذا الإطار تداولت مواقع التواصل الإجتماعي عناوين مثيرة تروي قصة القبض على الفنان المصري محمد فؤاد: “كواليس القبض على محمد فؤاد”، تفاصيل القبض على محمد فؤاد”، والعنوان “اللامهني الفاقع”، كان ” بعد سعد المجرد، القبض على محمد فؤاد في باريس”!!! وأُرفِقَت هذه العناوين بصور من مسلسل جديد يتم تصويره في باريس.

ولا نستبعد أن يكون بعض القيّمين على العمل هو من أوعز إلى الصحافة بذلك، كنوع من الترويج للمسلسل… وحقيقة الأمر أن الفنان محمد فؤاد عائد إلى التمثيل في مسلسل “الضاهر”، الذي يقوم بتصوير مشاهده الخارجية في فرنسا، حيث يستعين بسيارات شرطة فرنسية لتصويرأحد المشاهد.

ويتمحور المسلسل حول شخصية ضابط يعيش في منطقة الضاهر، يرتبط بعلاقات طيبة مع محيطه من جيران وأقارب، لكنه يواجه الكثير من الأزمات، أهمها غرامه بفتاة تحاول تجنيده ليصبح جاسوساً….

إضافةً إلى الفنان فؤاد الذي يقوم بدور الضابط، يضمّ العمل باقة من النجوم، في مقدمتهم الفنانون: حسن يوسف، رغدة، صبري عبد المنعم، ومحمد لطفي، عمر حسن يوسف، علاء مرسي ، فريال لطفي وأميرة هاني، ومن تأليف وإنتاج تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد.

شارك

Comments

comments