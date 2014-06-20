الفنان محمد فؤاد يعود ضابط مخابرات في رمضان

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فضيلة بودريش

بعد نجاح ألبومه الغنائي الأخير قرر الفنان محمد فؤاد العودة الى التمثيل وينتظر ان تكون عودة قوية من خلال مسلسل جديد لرمضان 2017، لا يخلوا من التشويق يحمل عنوان “الظاهر”، فهو يروي تفاصيل حياة ضابط مخابرات، يقع في حب فتاة يهودية، ويتوج بعدها بالزواج

يبدو أن الفنان محمد فؤاد كغيره من نجوم الدراما العربية، بعد الحسم في اتفاقه على خوض تجربته الجديدة، سوف ينافس بقوة من خلال مسلسله “الظاهر” في خضم السباق الرمضاني المقبل، وآخر الأخبار تؤكد أن محمد فؤاد يستعد لدخول الأستوديو من أجل تصوير الحلقات الأولى من مسلسله ويكتب قصة هذا العمل الفني تامر عبد المنعم، صاحب شركة “ماركيز هاوس” مع شركة “كيز برودكشين” لصاحبها المنتج أحمد لطفي، حيث يشتركان في إنتاج المسلسل، يذكر أن الدكتور حسن راتب سوف يشارك في إنتاج هذا المسلسل، أيضا المقرر عرضه في شهر رمضان 2017.

الجدير بالإشارة فإن تقديم مسلسل “الظاهر”، كان منتظرا في موسم رمضان 2015، لكن أرجأ لوقت لاحق، وهو ما أكده القائمين على أعمال الفنان محمد فؤاد، وهو أن المسلسل لم يتم إلغاء تصويره كما روج إلى ذلك عبر بعض وسائل الإعلام، بل تم تأجيله فقط بسبب ضيق الوقت، واستحالة تصويره وعرضه في موسم 2015، كما كان مقررا من قبل.

يتناول مسلسل “الظاهر” تفاصيل حياة ضابط مخابرات، يقع في حب فتاة يهودية، يذكر أن الفنان محمد فؤاد على صعيد التمثيل، قدم مسلسل “أغلى من حياتي”، الذي عرض في موسم رمضان 2010، وكان ذلك آخر عمل له في هذا المجال.

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