الطفل “محمد” يثير الرأي العام الفرنسي

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أيمن الرفاعي

لم يخطر في ذهن الأب أن طفله المولود حديثا سيصبح حديث الناس في الشارع الفرنسي. فمنذ وقت طويل سمح القانون الفرنسي للأب بتسمية مولوده كيفما يشاء.

وبالفعل يتمتع المجتمع الفرنسي بتشكيلة واسعة من الأسماء التي تحمل طابع يرمز إلى ثقافة وديانة بل والموطن الأصلي للسكان.

وعلى الرغم من انتشار اسم ” محمد” بصورة واسعة في الغرب بصفة عامة إلا أن هذا الإسم أثار ضجة هائلة في المجتمع الفرنسي فقد بدأت القصة حينما توجه الرجل لتسجيل مولوده الجديد باسم ” محمد” وبالفعل تسلم جميع الأوراق الثبوتية لهذا الإسم كما توقع لكن بعد مرور أيام قلائل تم استدعاء الرجل ومطالبته بتغيير الإسم.

اعتقد الرجل أن الأمر له علاقة بالهوية الدينية وربما توقع ممارسة العنصرية ضده. على أي حال فقد خاب ظن الرجل.

حيث وجدت السلطات الفرنسية أن إسم الطفل بالكامل هو ” محمد رماح” وهو نفس الإسم لمتطرف إرهابي قتل 7 أشخاص في مدينة نيس الفرنسية بداية الشهر الجاري. وسوف يستمع قاض فرنسي إلى هذه القضية للفصل بشأنها.

كما علق كلا من عمدة مدينة نيس فيليب برادل ورئيس الإقليم كريستيان إستروزي في بيان صدر أمس السبت قائلين ” إن اختيار العائلة لهذا الإسم ربما يكون مضرا بمصلحة الطفل نفسه”. ومن المفترض أن يقرر القاضي ما إذا كان على العائلة تغيير اسم المولود من عدمه.

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