محمد حماقي أفضل مطرب بالشرق الأوسط

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حصد المطرب المصري محمد حماقي جائزة ” Big Apple MUSIC Award” الشرق الأوسط لعام 2016 ، وقد نال حماقي الجائزة عن ألبومه “عمره ما يغيب”. وقد حصل هذا العمل على أكثر الألبومات تحميلا عن طريق البرنامج العالمي ITunes.

وقد تسلم حماقي الجائزة من خلال مشاركته بمهرجان “Big Apple’ والذي حظي بمشاركة حشد كبير من الفنانين على مستوى العالم.

يحتوي ألبوم ” عمره ما يغيب” على 15 أغنية وهم ” عمره ما يغيب ـ الغالي ناسيني ـ نسمة شوق ـ أجمل يوم ـ انت حبيبي ـ اللي اختاره قلبي ـ ياللي زعلان ـ نسيت ـ مابلاش ـ كانت هناك ـ كان وكان ” وغيرها من الأغاني التي حظيت على اعجاب المستمع العربي والتي أبدع فيها الفنان المحبوب محمد حماقي بشدة.

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