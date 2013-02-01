النجوم يمطرونه بالتهاني….. محمد حماقي يرزق بمولودته الأولى “فاطمة”

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انهالت على النجم محمد حماقي التهاني والتبريكات من نجوم الفن والأصدقاء ما أن عرفوا أنه رزق بمولودته الأولى وتمنوا للمولودة الحياة الطويلة، حيث أطلق عليها اسم “فاطمة”، نذكر من بين المهنئين الفنان عمرو يوسف وخالد الصاوي وبوسي وأصالة نصري ومنى زكي ومي سليم وغيرهم.

فبمجرد استقبال الفنان محمد حماقي ميلاد طفلته الأولى، توالت عليه التهاني، على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء ذلك عقب نشره للخبر عبر الحساب الخاص لزوجته نهلة الجارحي: “..الحمد والشكر لله وصول فاطمة محمد حماقي..”.

وكتبت المطربة الشعبية بوسي مهنئة بقولها: “..ألف مليون مبروك يا أبو فاطمة ربنا يخليهالكو وتتربى في عزكم يارب وتشوفوها أحلى عروسة في الدنيا..”. بينما الفنانة مي سليم هنأت الفنان حماقي على طريقتها الخاصة فقالت : “..ألف مبروك حماقي.. ونهلة أحلى بنت في الدنيا.. فاطمة ربنا يخليهالكم يارب..”. من جهتها الفنانة السورية أصالة نصري لم تفوت الفرصة لتهنئ حماقي ودعت له الله أن يبارك له فيها وخاصة أنها ولدت خلال شهر رمضان الفضيل والمبارك، وقام محمد حماقي بتقديم الشكر لها ونوه بذوقها.

أما الفنانة كندة علوش هنأت حماقي مبدية فرحة كبيرة: “..مليونيين مبرووك يا حماقي ليك.. ولحبيبة قلبي نهلة.. وألف الحمد لله على سلامتها وعلى سلامة القمر فاطمة..”. وكتب بدوره زوجها عمرو يوسف مباركاً لحماقي على مولودته ورد عليه حماقي قائلا: “..الله يبارك فيك يا عمرو عقبالك..”.

كذلك الفنانة منى زكي كانت من الفنانين المهنئين حيث كتبت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “..ألف مبروك وتتربى في عزكوا.. إن شاء الله.. وتفرحوا بيها بنت وأم وجدة..”.

أما تهنئة الفنان خالد الصاوي بقدوم المولودة، فكانت خفيفة الظل حيث كتب ممازحاً الفنان حماقي: “..وتكبر ونهيص في فرحها.. ونغني إن شاء الله أموت في هواكي ..إن شاء الله..”.