المخرج محمد حمدي يتعرض للسرقة

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طالت أيادي اللصوص سيارة المخرج المصري محمد حمدي، حيث تعرض للسرقة ،ولم يتم التعرف حتى هذه اللحظة على المتورطين، علماً أنه تفاجأ بعد ركن سيارته، أنها تعرضت للكسر والسرقة وضاعت منه بذلك دفاتر عمله وحقيبة حاسوبه المحمول.

لم يخف المخرج المصري محمد حمدي ما وقع له من مكروه، عقب تعرضه للسرقة، حيث نشر هذا الخبر غير السار في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأرفق ذلك بنشر صورتين لسيارته عقب تعرض زجاجها للكسر، وعلق بعبارات تحمل الكثير من الأسى على خبر تعرضه إلى السرقة: “..نزلت لقيتها كده، الحرامي كسر الإزاز وأخد كل الموجود، وسرق شنطة اللاب توب، وكان فيها ورق المسلسل، والآي باد، وكل أوراق الشغل.. الحمد لله..”.

ورغم حزن المخرج محمد حمدي من سرقة سيارته ومقتنياته المهمة إلا أنه كان مؤمناً بقضاء الله وقدره. ولم يكتشف بعد من قام بعملية السرقة وعدد المتورطين فيها، هذا من جهة ومن جهة أخرى، يستعد المخرج محمد حمدي هذه الأيام، للشروع في تصوير مشاهد حلقات مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان “السر” حيث اختار ليقوم بأدوار البطولة فيه مجموعة من النجوم، نذكر من بينهم الفنان القدير حسين فهمي ونضال الشافعي، وفضل حمدي عدم الخوض بمسلسله هذا في السباق الرمضاني المقبل.

يذكر أن آخر عمل فني قدمه المخرج محمد حمدي، كان فيلماً يحمل عنوان “صابر جوجل، وأسندت فيه البطولة إلى الفنان محمد رجب وعرض في دور السينما خلال عيد الفطر الماضي.

كان المخرج محمد حمدي قد بدأ مشواره الفني كمدير للتصوير في العديد من اﻷفلام، ثم اختار بعد ذلك خوض تجربة الإخراج، من خلال فيلم يحمل عنوان “المشتبه” عام 2009 , وبعد ذلك قدم فيلم بعنوان “محترم اﻹ ربع” للفنان “محمد رجب” عام 2010 .