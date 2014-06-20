محمد هنيدي وهؤلاء: شخصيات لا تعرف الشيخوخة!

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يتمتع الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي بخفة دم وحضور طاغ على الشاشة جعلاه من نجوم الشاشة الذين لا يستهان بهم خلال السنوات الأخيرة.

وبخفة دمه المعهودة غرّد هنيدي على تويتر احتفالاً بفوز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على نظيره المغربي في الدور ربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الجابون بالهدف الذي أحرزه محمود عبدالمنعم (كهربا) قبيل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الثاني من المباراة، معرباً عن إعجابه بالأداء المميز لحارس المنتخب المصري عصام الحضري الذي يواصل تألقه رغم بلوغه الرابعة والأربعين من عمره، وكتب في التغريدة بحسابه التويتري الرسمي:” تلاتة ما بيكبروش في مصر عمرو دياب والحضري وهنيدي.. مبروك لمصر”.

من جهتها أعادت النجمة القديرة يسرا نشر تغريدة هنيدي مع تعليق قالت فيه:”وأنا”.

محمد هنيدي من مواليد محافظة الجيزة المصرية في الأول من فبراير 1965 وهو موجود على الساحة الفنية منذ العام 1978 وحتى الآن وقام بأداء العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والتليفزيونية المميزة التي تعتبر من معالم الكوميديا الحديثة في فن التمثيل المصري.

ومن أحدث أخبار هنيدي أنه قام بتحويل شقته في المهندسين إلى أكاديمية لتعليم الفنون المختلفة من الرسم للنحت والكاريكاتير.

الفنان التشكيلي علي الراوي كان قد التقى هنيدي فى فى مسلسل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة حين قام الراوي بأداء أحد الأدوار فى المسلسل فحدث الفنان محمد هنيدى عن حبه للفن ورغبته فى تعليمه لكل من لديه رغبة فى ذلك ولكن هنيدى انشغل بعض الوقت إلى أن تم طرح الفكرة من جديد فشارك الراوى بما لديه بتعليم الطلاب الرسم وشاركه هنيدى بشقته التى تحولت لأكاديمية لتعليم عدد من الفنون.

أيضاً من المنتظر أن يبدأ هنيدي تصوير أولى مشاهده بفيلم “عنتر ابن ابن ابن شداد”، قريباً جداً وذلك بعد أن استقر مع مخرج الفيلم شريف اسماعيل ومؤلفه أيمن بهجت قمر علي اختيار باقي فريق العمل من الممثلين المشاركين بالفيلم.

المشاهد الأولي له بالفيلم، والتي سيجتمع فيها بالنجم باسم سمرة، سيتم تصويرها داخل استوديو مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، علماً بأنه تمت الاستعانة بالمخرج شريف اسماعيل بعد أن اعتذر المخرج أحمد مهدي عن الفيلم، وقام اسماعيل بمعاينة أماكن التصوير والديكورات الخاصة بالفيلم وأجرى بعض التغييرات في صفوف الممثلين.

سيقوم ببطولة فيلم “عنتر ابن ابن ابن شداد” محمد هنيدي، ودرة، وباسم سمرة، وحمدي المرغني، ولطفي لبيب، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج يوسف الطاهر.