الفنان محمد كريم يحلم بالزواج ويطمح للعالمية

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كشف الفنان المصري الشاب محمد كريم عن رغبته الكبيرة في الزواج والاستقرار، لكنه قال أن طبيعة عمله التي تتطلب السفر بكثرة جعلته يرجأ مشروع العمر، ولم يخف أنه يميل إلى الارتباط بفتاة عربية لأنه نجذب كثيرا إلى روح البنت العربية، التي يرى أنها تنبض بالحياة، بينما المرأة الغربية ذكر أنه قد يأسرك جمالها الفاتن لكنها تفتقد إلى تلك الروح الحية، وأبدى طموحاً كبيراً من أجل إنجاز أدوار ترفع من نجوميته وتقفز به إلى سقف العالمية.

نفى كريم أن تكون قد راودته فكرة العيش خارج وطنه مصر، لأن ذلك لم يدرج في أجندة اهتماماته ولا أحلامه، لكنه يطمح إلى المشاركة في أفلام تدفع باسمه نحو العالمية، علماً أن آخر عمل صوره الممثل الشاب، كان مسلسل يحمل عنوان “أرض جو” إلى جانب النجمة غادة عبد الرازق، التي يعتبرها ممثلة موهوبة ومجتهدة، حيث يتعاون معها للمرة الثانية بعد لقائهما سوياً في فيلم “دكان شحاتة”.

وأرجع الفنان محمد تأجيل مشروع زواجه إلى سفره الدائم، والذي يرى أنه سيؤثر على حياته الزوجية في الوقت الحالي، كما أن حرصه على التقدم في عمله وتحقيق المزيد من النجاح، سبباً آخر لتأجيل مشروع الزواج واعترف في هذا المقام يقول: “..نفسي أتجوز.. مشكلتي أنني سافرت كثير في السنوات الماضية.. هذا الأمر مقلق.. وأنا من الناس الذين يعتبرون الزواج ضرورة لتحقيق الاستقرار لا بل يساعدني أيضاً، ولكن ما يهمني حالياً هو عملي، إذ أنني أشق طريقاً جديدًا لي.. وأتمنى أن أكون سبباً بأن أفتح الباب أمام غيري ليكمل الطريق الذي بدأته..”.

ولم يخف أوصاف فتاة أحلامه التي قد يرتبط بها مستقبلاً حيث صرح قائلا: “..لا شك في أن هناك صفات كثيرة في الفتاة العربية، مثلاً روح البنت العربية تضج بالحياة، بينما الفتاة الغربية قد تكون فائقة الجمال ولكنها لا تملك روح البنت العربية..”.

الجدير بالإشارة فإن محمد كريم من المواهب الشابة، التي تعد بالكثير في الحياة الفنية العربية، ومرشحة إلى تحقيق المزيد من النجومية.