بعد استعراض محمد رمضان لسياراته محمد كريم يستفز الجمهور بطائرته الخاصة

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أيمن الرفاعي

يبدو أن زمن الفن الحقيقي قد ولى ولم يبقى منه سوى بقايا الفنانين الذين لا يراعون مشاعر الجماهير. فقد سبق وأن تابعنا استعراض الفنان محمد رمضان لأسطول سياراته على مواقع التواصل الإجتماعي مما أثار حفيظة جمهوره والذين أصابهم الذهول من هذه الطريقة المستفزة.

واليوم جاء موعدنا مع واقعة أكثر استفزازا صدرت عن الفنان المصري محمد كريم. فعلى صفحة الفيسبوك استعرض كريم فيديو لطائرته الخاصة أثناء تنقله من لوس أنجلوس إلى لاس فيغاس خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما قام بنشر فيديو آخر بعد نزوله من الطائرة وكان في انتظاره سيارة ليموزين خاصة.

هذه المنشورات أثارت انتقاد متابعي الفنان محمد كريم والذين ظهر استياؤهم منها خلال التعليقات التي انهالت على الصفحة.

كل هذه الحوادث تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الجيل من الفنانين ليسوا على قدر المسؤولية ولا يفكرون في الجمهور الذي كان السبب الحقيقي في نجوميتهم وشهرتهم.



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