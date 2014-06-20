“يا تتجوزيني يا تموتيني” أغرب طلب للزواج في مصر

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لجأ صحفي مصري إلى طريقة مبتكرة لطلب يد حبيبته تذكرنا بأفلام الأبيض والأسود. فقد قام أحد الصحفيين ويدعى “محمد مجلي” بتعليق لافتة كبيرة أمام قلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية كتب عليها عبارة ” أنا باتقدم لك أمام الملايين وبطلب إيديكي يا تتجوزيني يا تموتيني” وعلى الجانب الأيسر من اللافته كان هناك قلب مرسوم ومكتوب بداخله ” محمد عاشق هبة”.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش أكد محمد مجلي العاسق المتيم أنه يحب زميلته ” هبة بكر” منذ سنوات طويلة وحاول الإرتباط بها قبل ذلك لكن كل مرة كانت تقابله بعض العقبات ومن ثم لجأ إلى هذه الطريقة المبتكرة.

وأوضح مجلي أنه استعان بخطاط لعمل اللافتة كما ساعده بعض الأصدقاء على تنفيذ الفكرة ونقل اللافتة إلى قلعة قايتباي، وقد اختار هذا المكان تحديداً لازدحامه الشديد حيث يفضل الناس تمضية أوقات فراغهم بالتنزه على البحر وحول القلعة الشهيرة.

بدورها أعربت العروس هبه بكر أنها في غاية السعادة بسبب وجود إنسان يحبها لهذه الدرجة كما أكدت أن وقع المفاجأة زاد من سعادتها أيضا.

وصرحت هبة بكر أن محاولات الإرتباط السابقة لم تتم لكن هذه المرة الأمر مختلف تماما.

كما لفتت أيضا أنها تقدر الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأنها لذلك لن تغالي ولن تطلب منه طلبات باهظة التكاليف مضيفة أن الأهم هو الحب والعشرة.

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