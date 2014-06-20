بعد نقله إلى المستشفى بحالة طارئة… نجل الساحر يتلقى التعازي بوالده اليوم

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ندى أيوب – بيروت

نُقِل نجل الراحل محمود عبد العزيز، الفنان والمنتج محمد عبد العزيز إلى المستشفى بشكل طارئ، بعد تعرّضه لارتفاع في ضغط الدم، ثم غادر المستشفى بعد الاطمئنان إلى وضعه الصحي. عزا بعض الزملاء سبب العارض الذي أصيب به نجل الساحر، إلى التدافع والازدحام الذي حصل في جنازة والده، متناسين حزنه على الوالد والنجم الكبير والسند القوي!

عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي أكد أن حالة محمد الصحية جيدة، وما حصل كان عارضاً صحياً فقط.

هذا ويتلقى محمد وشقيقه كريم وزوجة الراحل الإعلامية بوسي شلبي والعائلة، التعازي اليوم، بعد تأجيل العزاء…

وكان المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز قد حدّد موعد العزاء بوالده يوم أمس الثلاثاء… لكن عدداً من النجوم، الذين كانوا يواسون العائلة، نصحه بتأجيل العزاء، كي لا يتضارب موعده مع موعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يشارك فيه معظم نجوم السينما والفن، من زملاء ومحبّي والده، فأكد لهم أنه لن يكون سبباً في إرباك الفنانين، والتأثير على حضورهم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيراً إلى أن والده كان من أشدّ الداعمين له، كما كان يحرص على التواجد في جميع المهرجانات المصرية، معتبراً حضور الفنانين حفل افتتاح المهرجان، وتوجيه التحية لوالده هو أكثر ما يسعد روحه، وأعلن عن تأجيل موعد العزاء،الذي يقام في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى اليوم الأربعاء.

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