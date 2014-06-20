بكاء نجل محمود عبد العزيز وتعاطف النجوم معه

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أيمن الرفاعي

دخل المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز نجل النجم الكبير محمود عبد العزيز في نوبة بكاء شديدة اثناء حفل توزيع جوائز مؤسسة الأهرام للعمل الدرامي حدث ذلك عندما صعد الفنان محمد محمود عبد العزيز لاستلام الجائزة الخاصة بوالده.

وقام بإلقاء كلمة مختصرة أكد خلالها على ضرورة تحري الصحفي للدقة في كل ما يكتبه وينشره. حيث أبدى استياءا شديدا من الأخبار الكاذبة التي تنشر عن صحة والده.

كما طمأن الجمهور بأن الفنان محمود عبد العزيز يتابع الأخبار التي تنشر عنه ويشكر كل من سأل عليه خلال فترة المرض.

وذكر أيضا أن الفنان محمود عبد العزيز مهموم جدا بالمشكلات التي تعاني منها البلاد مؤكدا تعاطفه مع الشهداء من ضباط الجيش والشرطة.

وبعد أن انتهى من القاء الكلمة وأثناء نزوله من على المسرح دخل محمد محمود عبد العزيز في موجة بكاء شديدة لم يستطع خلالها السيطرة على نفسه.

عندها أسرع عدد من النجوم لمواساته والوقوف بجانبه والتعاطف معه محاولين تهدئته. من بينهم كانت النجمة لبلبة ومنى زكي وخالد زكي ومحمد رمضان وكذلك النجم أشرف زكي وروجينا والنجمة دنيا سمير غانم لقد حمل بكاء محمد محمود عبد العزيز بالطبع دلالات كثيرة أولها حزنه الشديد على والده الذي أقعده المرض ومنعه من حضور تكريمه وعجزه عن قطف ثمار أعماله بنفسه.

كما أن البكاء أيضا وكما صرح هو يعكس حالة الحزن الشديدة لديه بسبب كثرة الإشاعات التي تدعي وفاة والده أو دخوله في غيبوبة وما أكثر هذه الشائعات. فإذا كان الفنان ملكا للجمهور لكن تظل حياته الخاصة ملكا له وحده

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