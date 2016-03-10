بالفيديو: إهانة محمد رمضان في عزاء الساحر

شارك

أيمن الرفاعي

حضر المستشار مرتضى منصور إلى سرادق عزاء النجم الراحل محمود عبد العزيز مثيرا حوله حالة من الضجيج كالمعتاد.

فمن المفترض في مناسبات العزاء أن يتحلى الشخص بالهدوء تماشيا مع الحالة السائدة لكن مرتضى منصور أبى أن يفوت الفرصة دون أن يترك بصمته.

فبعد خروجه من العزاء كان في انتظاره بعض مراسلي القنوات الفضائية. حيث بادروا بطلب كلمة من مرتضى منصور عن الراحل محمود عبد العزيز.

بدوره أشاد مرتضى منصور بالنجم الراحل وأثنى عليه لكنه أضاف جملة أخرى قائلا ” كل المحترمين بيروحوا وسايبين لنا حبيشة” في إشارة منه إلى محمد رمضان والذي جسد شخصية حبيشة في مسلسل ” ابن حلال”.

يذكر أن مسلسل ابن حلال قد نال نجاحا جماهيريا باهرا وحاز أيضا على إعجاب النقاد. بدوره رد محمد رمضان على مرتضى منصور قائلا ” المستشار بيغلط في حبيشة … وأنا محمد رمضان مش حبيشة. الله يرحم المحترمين اللي راحوا.”

شارك

Comments

comments