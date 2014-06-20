الفنان محمد رمضان يتقدم للتجنيد بالجيش المصري

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أيمن الرفاعي

تقدم الفنان المصري محمد رمضان بأوراقه اليوم للإلتحاق بالجيش المصري. وخلال الآونة الأخيرة سلطت العديد من وسائل الإعلام الضوء على موقف النجم رمضان من التجنيد لدرجة أن البعض ادعى تهربه من التجنيد.

وكما نعلم جميعا فالتجنيد في الجيش المصري الزاميا بالنسبة لجميع الشباب بعد بلوغهم 18 عاما ويتم التأجيل لطلبة الجامعات لحين الإنتهاء من الدراسة.

فقد أثيرت العديد من التساؤلات والتكهنات حول السبب وراء عدم دخول محمد رمضان الجيش على الرغم من تجاوزه السن القانونية.

وقد كشف موقع ” أخبار اليوم” المصري أن السبب وراء عدم دخول محمد رمضان للجيش أنه كان طالبا في المعهد العالي للسينما ومن المعروف أن المعهد يؤجل لطلابه التجنيد مثله في ذلك مثل بقية الجامعات المصرية.

الآن أصبح لزاما على محمد رمضان التقدم بأوراقه للجيش المصري بعدما تم فصله من المعهد. حيث رسب النجم عدة مرات بسبب عدم حضوره للمحاضرات وتجاوز أيام الغياب المقررة.

بدوره نشر محمد رمضان صورته مع الجنود في منطقة التجنيد التابع لها معلقا” بإذن الله العريش” في إشارة منه إلى استعداده للتضحية من أجل الوطن.

حيث تشهد منطقة العريش بشمال سيناء سلسلة من الهجمات الإرهابية التي يروح ضحيتها مجموعة من الجنود بين الحين والآخر.

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