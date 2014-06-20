بعيدا عن شاشة السينما محمد رمضان عسكري بالجيش المصري

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استجاب الفنان محمد رمضان لنداء الواجب والتحق بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية، كان محمد رمضان قد حصل على فترة تأجيل من قبل مثله في ذلك مثل أي طالب مصري ينتظم في صفوف الدراسة.

وبعد أن قرر محمد رمضان عدم استكمال دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية أصبح لزاما عليه الانضمام لصفوف الجيش المصري وهذا ما تم بالفعل.

فقد شهد هذا الاسبوع التحاق رمضان بسلاح الصاعقة المصرية حيث انضم إلى مركز تدريب المجندين بمنطقة أنشاص بمركز بلبيس محافظة الشرقية.

من المقرر أن يقضي رمضان فترة تجنيد لن تقل عن عامين كونه حاصل على مؤهل دون المتوسط (ثانوية عامة).

انتشرت العديد من صور محمد رمضان في مركز التدريب على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة المنتج الفني أحمد السبكي مجموعة أخرى لمحمد رمضان خلال تلقيه لبعض التدريبات العسكرية.

وقد ظهر رمضان مرتديا الزي العسكري الخاص بسلاح الصاعقة المصرية وقد بدا واضحا تقصير شعره كما هو متبع بالجيش المصري.